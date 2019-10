Draghiho poslední zasedání proběhlo bez dalších změn

Dnes odpoledne zasedala ECB, kdy rozhodovala o sazbách a mimo jiné zveřejnila svůj výhled pro následující měsíce. Říjnové zasedání bylo posledním ve funkci Maria Draghiho jako prezidenta banky. Investoři očekávali, zda banka zavede nějaké další stimuly, které by se připojily ke snížení depozitní sazby a obnově nákupu dluhopisů z minulého měsíce.

Centrální banka na dnešním zasedání ponechala sazby beze změny a svůj výhled také nezměnila. Sazby by tak měly zůstat na aktuálních, možná i nižších úrovních do té doby, než zde bude jasný důkaz růstu cen. Podle Draghiho aktuální ekonomická data naznačují mírný, ale pozitivní růst ve druhém pololetí. Slabší růst přikládá horší kondici ve světovém obchodě, která ovlivnila výrobní sektor v eurozóně a podnikatelské investice. Draghiho komentáře dorazily poté, co výrobní PMI v Německu opět nedokázalo dorovnat očekávaný konsenzus na 42 bodech a skončilo na 41,9 bodech.

Zpomalující růst ekonomiky eurozóny, přetrvávající velmi nízká inflace a obchodní války Spojených států s Čínou stály za novým balíčkem stimulů, který banka zavedla minulý měsíc. Draghi upozornil, že jistá míra monetárního stimulu bude potřeba i nadále. Obnovení nákupu dluhopisů o objemu 20 mld. Euro měsíčně začne 1. listopadu. Rada CB očekává, že poběží do té doby, co bude potřeba a skončí těsně před tím, než banka začne zvyšovat úrokové sazby.

Christine Legarderová přebírá post šéfky banky ve fázi jednoho z nejdelších růstových ekonomických cyklů v historii. Sama již upozornila, že se chystá pokračovat v nastolené měnové politice a nelze tedy očekávat brzké zvyšování sazeb. Naopak pokud bude přetrvávat slabší růst ekonomiky eurozóny, bude muset sáhnout ke snížení již tak rekordně nízkých úrokových sazeb. Zároveň bude řešit problém s deflací, která trápí evropskou ekonomiku a nepodařilo se jí podpořit v růstu nízkými sazbami ani dosavadním nákupem dluhopisů.

Upozornění: Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.