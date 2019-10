Ekonomický kalendář: Indexy PMI a zasedání (mnoha) centrálních bank

Shrnutí

· Trhy čekají na výsledky německého PMI

· ECB by dnes sazbami hýbat neměla

· Riksbank, Norges Bank a turecká centrální banka dnes rozhodují o sazbách

9:30 - Německo, Indexy PMI za říjen. Indexy PMI z Německa jsou dlouhodobě pod drobnohledem investorů. Zvláště pak v poslední ch měsících, kdy jsme svědky zhoršujících se výsledků, které mají nezanedbatelný vliv na euro i akciové indexy. Dnes bychom se mohli dočkat mírného zlepšení PMI ve výrobě na 42 bodů (z 41,7 b.). Index služeb by mohl vzrůst na 51,7 bodů (z 51,4 b.). Data za celou eurozónu budou zveřejněna v 10:00.

9:30 - Riksbank - rozhodnutí o sazbách. Švédská centrální banka by měla hlavní úrokovou sazbu nechat beze změny na - 0,25 %. Tisková konference začíná v 11. hodin a mohla by přinést zajímavé informace k švédské měnové politice.

10:00 - Norges Bank - rozhodnutí o sazbách. Vývoj měnové politiky v Norsku je v kontrastu s děním v mnoha dalších centrálních bankách, protože v tomto roce zvýšila sazby už 3x. Nicméně tentokrát by banka měna nechat sazby beze změny na 1,5 %.

13:00 - CBRT - rozhodnutí o sazbách. Turecká centrální banka by měla snížit týdenní repo sazbu na 15,50 % z 16,50 %.

13:45 - ECB - rozhodnutí o sazbách.TEvropská centrální banka opět zavedla programu kvantitativního uvolňování na svém posledním zasedání a není tak příliš pravděpodobné, že bychom se dnes měli dočkat další změny měnové politiky. Mimo to se bude jednat o poslední zasedání, na kterém bude Mario Draghi ve funkci guvernéra. Tisková konference začne jako obvykle ve 14:30.

14:30 - USA, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Očekáváno: -0,7 % m/m (0,2 % m/m předchozí výsledek)

15:45 - US, Indexy PMI za říjen. Co se týká Spojených států, tak investoři preferují výsledky ISM před PMI. Nicméně indexy PMI jsou obvykle zveřejňovány dříve, takže mají také svůj dopad. Výrobní indexy by měl klesnout z 51,1 bodů na 50,7 bodů. PMI ve službách by měl zůstat nezměněn na 50,9 bodů.

Výsledková sezóna v USA

· Visa (V.US)

· Intel (INTC.US)

· Dow (DOW.US)

· Amazon.com (AMZN.US)

· America Airlines Group (AAL.US)