Rodičovský příspěvek: Hrozí, že nedojde ke zvýšení rodičovské kvůli neschválení daňového balíčku?

Politici si zase vše nechávají na poslední chvíli a vládu tlačí čas. Tento týden se měl 16. října projednávat opět daňový balíček a navýšení rodičovského příspěvku. Nic z toho se ale díky průtahům opozice nestihlo. Je třeba si uvědomit, že bez daňového balíčku na zvýšení rodičovského příspěvku nedojde. Nebudou na to peníze!

I samotná ministryně financí Alena Schillerová připustila reálnou hrozbu, že se možná balíček nestihne přijmout tak, aby mohly nastat změny v zákoně s účinností od Nového roku 2020. V případě, že se vládní daňový balíček neschválí včas, bude to znamenat značný výpadek příjmů státní pokladny. A kde tedy pak vzít peníze na navýšení rodičovské?

Daňový balíček je pro vládnoucí koalici prioritou

Mnoho lidí je v diskuzích na internetu pod články a na sociálních sítích naštvaných. Píší, proč se řeší daňový balíček, když na prvním místě mají být rodiny s dětmi, potažmo vyřešení navýšení rodičovského příspěvku. Odpověď je jednoduchá. Neschválí-li se daňový balíček, horko těžko se pak budou hledat potřebné peníze na rodičovskou. Schválení daňového balíčku je tedy pro koalici nyní stěžejní, proto svolala na příští pátek 25. října mimořádnou schůzi. Jednat by se mělo tak dlouho, dokud politici nedojdou ke shodě a vyšší daně ve sněmovně neprojdou. Času do konce roku už moc nezbývá…

Rodičovskou zdrželo hlasování o psích množírnách a zvýšení daní

Ač to vypadá, že se rodičovský příspěvek stále odsouvá na pozdější pozice v prioritách, měl se projednávat ihned po jednání o zvýšení daní. U daňového balíčku ministryně financí Aleny Schillerové nastala však několika hodinová debata a složité hlasování o desítkách pozměňovacích návrhů, které stejně nikam nevedly. Alespoň ne ke schválení zvýšení daní. K daním a rodičovské se tedy mají poslanci dostat v pátek 25. října před prodlouženým víkendem. Před tím mají ve středu na programu projednávání státního rozpočtu.

A co mají tedy přinést změny pro rok 2020?

V novém roce by se mohly řešit i jiné věci, než samotné navýšení rodičovského příspěvku. Poslanci chtějí řešit i jeho pravidelnou valorizaci. Piráti chtějí, aby rodičovská rostla stejně jako důchody. Vláda je napříč všemi politickými stranami ve shodě, co se týče samotného navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020. A to pro všechny aktivně pobírající k tomuto datu. Celková částka rodičovského příspěvku má od prvního ledna stoupnout z dnešních 220.000 Kč na 300.000 Kč. Vícerčata mají nárok na 1,5 násobek, tedy na 450.000 Kč. Návrh na zvýšení RP ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je ve sněmovně už od konce května, hovořit o něm začala už minulý rok na podzim.

Koalice by ráda prosadila daňový balíček. Ten spočívá ve zvýšení spotřební daně na alkohol (líh) a tabák (cigarety). Rovněž má zvýšit také zdanění hazardu, zvednout poplatek za vklad do katastru nemovitostí a zrušit daňové osvobození pro rezervy pojišťoven.

Příjmy z daňového balíčku jsou důležité pro státní rozpočet

Podle politologa Jana Kubáčka jsou příjmy z daňového balíčku zahrnuty i do státního rozpočtu. Jsou tedy velmi důležité pro udržení rozpočtu v určité stabilitě. Proto by měl být daňový balíček projednán a přijat poslanci nejpozději do konce tohoto měsíce. Ani premiér Andrej Babiš (ANO) si nedokáže představit, že by zdroje z navýšení spotřební daně chyběly ve státním rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Schillerová počítá s tím, že by zvýšení daní přivedlo do státní kasy téměř 9 miliard korun. Přitom nejvyšší část by měla plynout z vyšší daně na tabák, tam se totiž počítá až se 7,7 miliardy korun.

Jelikož v Senátu je většina zástupců opozice, vládnoucí koalice počítá s variantou, že Senát balíček nepodpoří. Ten se pak pravděpodobně vrátí zpátky do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy, v horším případě bude rovnou zamítnut. Senátorům nejvíce vadí zdanění technických rezerv pojišťoven.

Rodičák projednáme stůj co stůj! Píše na Facebooku Maláčová

Mnoho lidí se pořád ptá, co bude s navýšením rodičovského příspěvku. Má jít totiž do finále. 16. října 2019 měla projít novela třetím čtením a senátoři ji měli projednávat 30. října. Nyní už je jasné, že se nestíhá. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na svém Facebookovém profilu 16. října napsala: „…V cestě k úspěšnému projednávání rodičáku sice stojí daňový balíček, o kterém si pravice ráda a dlouho povídá, ale to nás nezastaví. Rodičák projednáme stůj co stůj! Třeba i na mimořádné schůzi 1. listopadu…“ Snad se tedy maminky opravdu dočkají.

Jedná se ze strany opozice o obstrukční taktiku?

Politické strany ODS, KDU-ČSL a STAN už od začátku jednacího dne 16. října navrhovali desítky změn programu již probíhající schůze a pro své požadavky měli zdůvodnění. Kolem desáté hodiny dopolední měl místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel na stole kolem 30 návrhů na změnu programu. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že daňový balíček považuje za nepřijatelný. Má prý sloužit jenom k vydávání dalších peněz daňových poplatníků a zalepit tak díry v rozpočtu. Stejně tak Vojtěch Munzar (ODS) zastává názor, že vláda rezignovala na tvorbu skutečné fiskální politiky.

Odebírejte náš kanál Orange Academy https://bit.ly/2OuKY7O.

Autorka Bc. Michaela Prátová, lektor a garant rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se základy personalistiky, který probíhá ve 21 městech po celé ČR, od roku 2009. Přečtěte si 288 recenzí kurzu.

https://orangeacademy.cz/kurzy-ucetnictvi/rekvalifikacni-kurz-mzdove-ucetnictvi

Editorka: Zuzana Klímová