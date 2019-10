Čínská ekonomika dál ztrácí růstové momentum, údaje za září nicméně nad odhady trhu

Ekonomický růst v Číně v 3Q zpomalil více než se čekalo

Meziměsíční čísla za září ale v oblasti průmyslové produkce překvapila

Reakce na trzích na čínská data je zatím omezená

Čínská ekonomika v 3Q rostla meziročně o 6 %, což bylo desetinu pod většinovým tržním konsenzem. Jedná se tak o další zpomalení růstu, když v předchozím čtvrtletí rostla o 6,2 %, a o nejpomalejší tempo růstu za posledních 30 let. Růst je však stále dostatečný na to, aby se vešel do cíle čínské vlády, která si jej na tento rok stanovila v pásmu od 6 do 6,5 procenta. Co se detailů výsledků týká, největší brzdou růstu byly investice, jejichž růst zpomalil z 25,9 % na 19,9 %, zatímco růst naopak držela spotřeba, které pomáhaly vládní balíčky na snížení daní.

Čína dnes ale zveřejnila i další meziměsíční data, která rozhodně stála za pozornost. Příjemně překvapily hlavně výsledky průmyslové produkce, která rostla o 5,8 %, zatímco konsenzus počítal s růstem o 4,9 %. Maloobchodní tržby rostly o 7,8 %, což bylo ve shodě s očekáváním, zatímco investice do fixních aktiv rostly meziročně o 5,4 %. Celkově byla reakce trhů na čínská data omezená, když negativní dojem z horšího HDP kompenzovaly výsledky průmyslové produkce.





Růst investic je stále tažen hlavně státními podniky. Zdroj: Bloomberg