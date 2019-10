Odhad sklizně v Jihomoravském kraji - září 2019

Podle odhadů výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. září 2019 se očekává, že sklizeň základních obilovin v Jihomoravském kraji se oproti loňskému roku zvýší na 817,8 tisíc tun. Nárůst sklizně je odhadován také u kukuřice na zrno, a to o více než čtvrtinu. Naopak méně se urodí brambor, cukrovky technické a řepky. Výrazný pokles sklizně se očekává u ovocných stromů.

V Jihomoravském kraji má být podle odhadu k 15. září 2019 vyšší sklizeň základních obilovin než v předchozím roce. Tento meziroční nárůst ve výši 8,7 % je očekáván při taktéž vyšším hektarovém výnosu 5,22 tun a celková odhadovaná produkce tak činí 817,8 tisíce tun základních obilovin.

Z důvodu zvýšení hektarového výnosu ze 4,98 na 5,34 tun se má sklidit 593,6 tisíc tun pšenice ozimé, tedy o 8,0 % více než loni. Úroda pšenice jarní, která však tvoří pouze malou část pšenice celkem, má být naopak o 2,9 tisíc tuny menší kvůli osevní ploše, která byla zredukována o více než čtvrtinu proti loňsku. Celkově se předpokládá meziroční nárůst sklizně pšenice o 41,2 tisíc tun.

Tab. 1 Odhad výnosu a sklizně zemědělských plodin v Jihomoravském kraji k 15. září 2019

1) u ovocných stromů je uveden počet stromů v kusech

2) u ovocných stromů je uveden výnos v kg na strom

U ječmene ozimého se očekává výrazný nárůst jeho sklizně, a to na 54,2 tisíc tun. Letos je pěstován na větší ploše a současně se odhadovaný výnos zvýšil na 5,52 tun na hektar, čímž má být překročena loňská skutečnost sklizně o 44,1 %. Ječmen jarní, kterého se oproti zimnímu pěstuje více, má mít taktéž vyšší hektarový výnos, a to o 0,35 tun. Avšak kvůli úbytku osevní plochy by mělo být sklizeno pouze o necelá 2 % více v porovnání s minulým rokem. Celková sklizeň ječmene se meziročně zvýší o 18,9 tisíc tun.

Více než čtvrtinový nárůst sklizně v Jihomoravském kraji je oproti loňsku odhadován u žita, jehož by se mělo sklidit 14,2 tisíc tun. To je dáno zásluhou zvětšení osevních ploch o necelou pětinu a vyšší výnosností, která má činit 4,58 tun na hektar. Dle očekávání bude letos ze 1,8 tisíce hektarů sklizeno 5,9 tisíc tun ovsa. To je o 266 tun více než v roce 2018, přičemž výnosnost zůstává na srovnatelné úrovni a mírně se zvýšila osevní plocha. Díky rozšíření osevní plochy tritikale o desetinu a odhadovanému výnosu ve výši 4,75 tun na hektar by se mělo letos sklidit 10,3 tisíc tun této plodiny, což je oproti minulému roku čtvrtinový nárůst.

Více se sklidí i kukuřice na zrno s osevní plochou 39,1 hektarů, která již zaujímá přes polovinu republikového celku. Z důvodu vyšší výnosnosti, která vzrostla o 22,8 % na 7,06 tun na hektar, má tak sklizeň překročit hodnotu předchozího roku o více než čtvrtinu.

Graf 1 Osevní plocha a sklizeň vybraných zemědělských plodin v letech 2009 až 2018 a odhad sklizně k 15. září 2019 v Jihomoravském kraji

Pokles úrody je naopak očekáván u brambor a cukrovky technické. Brambory byly letos vysázeny na ploše větší o 69 hektarů, avšak odhadovaný pokles výnosu má naplnit skutečnost sklizně loňského roku z 91,5 %, což činí 34,1 tisíc tun brambor. U cukrovky technické by měl hektarový výnos zůstat na stejné úrovni, ale s redukcí osevní plochy se sníží i objem sklizně plodiny (obojí pokles nad 22 %).

Řepky má být v porovnání s rokem 2018 sklizeno o 23,7 tisíc tun méně, tedy 118,3 tisíc tun. Důvodem je jak úbytek osevní plochy o desetinu, tak pokles výnosnosti z loňských 3,32 na 3,00 tun řepky na hektar. U kukuřice na zeleno a siláž by mělo dojít k čtvrtinovému zvýšení hektarového výnosu a sklizeň má i přes úbytek plochy dosáhnout 752,3 tun, což je o 144,6 tun více než loni.

Nárůst úrody je odhadován u zeleniny – mrkve, cibule, květáku a brokolice. Plocha, na níž je zelenina pěstována, se oproti minulému roku zvětšila, nejvíce u cibule (o 40,2 %). Sklizeň mrkve by měla dosáhnout na 3,5 tisíce tun s výnosností 35,51 tun na hektar. Značnější pokles výnosu cibule z 33,37 na 26,84 tun na hektar by měl být vyrovnán zmíněným zvětšením její osevní plochy, a má ji tak být sklizeno 11,4 tisíc tun. Předpokládá se, že výnosnost květáku a brokolice vzroste a má se sklidit 1,7 tisíc tun. V roce 2018 to byl 1,0 tisíc, tedy očekávaný nárůst činí téměř 63 %.

Osevní plocha vinice plodící v kraji představuje 15,0 tisíc hektarů, oproti loňsku je to jen o 177 hektarů více. Hroznového vína by se však mělo sklidit méně - 79,8 tisíc tun, což je 82,4 % stavu roku 2018. Tento pokles je předpokládán kvůli odhadovanému snížení výnosu o necelou pětinu.

Graf 2 Průměrný hektarový výnos vybraných zemědělských plodin v letech 2009 až 2018 v Jihomoravském kraji a v České republice vč. odhadů k 15. září 2019

