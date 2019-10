Rozbřesk: Nová čísla z autoprůmyslu sama trend nezmění

Možná dohoda, která by zažehnala tvrdý brexit a po třech letech by konečně dala jasnou odpověď na otázku, zda a jak Británie z EU odejde, by nepochybně pomohla evropskému automobilovému průmyslu, který rozhodně neprožívá svoje nejlepší období. A nic na tom nemění ani dnes zveřejněná zářijová čísla evropských registrací nových osobních automobilů. Než totiž začneme jásat nad jejich dvojciferným meziročním růstem (+14,5 %), musíme vzít v úvahu, že toto číslo vychází z loňského super nízkého základu. Tehdy se totiž – „díky“ přípravě na nová emisní pravidla – propadly registrace o 23,5 %. Takže když letošní září porovnáme jen tak cvičně se zářím 2017, tak je trh stále o více než o 12 % v mínusu, ale to jen tak mimochodem.



Možná tedy než vytahovat výsledky za jeden měsíc, bude lepší podívat se na celé období od začátku roku. Za prvních devět měsíců se registrace nových aut v EU snížily o 1,6 %, což se samo o sobě nevymyká očekávání. Největší evropský trh, kde se realizuje téměř čtvrtina prodejů osobních automobilů (Německo), je dokonce v mírném plusu (+2,5 %). Druhý v pořadí je naproti tomu v lehkém mínusu (-2,5 %), i když je otázkou, nakolik jsou čísla z Británie ovlivněna přípravou dovozců na možnost tvrdého brexitu, a zda ještě vlastně nejsou ve skutečnosti ještě nadhodnocená. Pokles navíc prožívá i třetí, čtvrtý a pátý nejvýznamnější trh, tj. Francie, Itálie a Španělsko.



V každém případě to zatím vypadá tak, že celý trh je sice v útlumu, nicméně ten není nijak dramatický. V ročním vyjádření je zhruba 5 % pod maximem, což nevypadá vzhledem ke zpomalující evropské ekonomice až tak zle. Dvě ze tří v tuzemsku působících automobilek navíc i navzdory klesajícímu trhu posilují své pozice. Nicméně pro evropské producenty nepřicházejí zatím příliš dobré zprávy z mimoevropských trhů, kam směřuje zhruba třetina produkce. Ani jeden ze šesti nejvýznamnějších importérů evropských aut nevykazuje pozitivní trend. I proto by jedno dobré číslo nemělo přemalovat nepříliš povzbudivý obrázek tohoto odvětví.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna si během včerejšího dne bohatého na komentáře tuzemských centrálních bankéřů připsala drobný zisk, když se dostala pod hranici 25,80 EUR/CZK. Jak už to vypadá, listopadové zasedání ČNB bude ve znamení „střetu“ optimistické prognózy předpokládající další zvýšení sazeb a vnějších rizik, která rozhodně od posledně nepolevují. Bankovní rada se tak bude rozhodovat mezi možností vyčkávat ve stínu soustavně se zhoršujících zahraničních výhledů nebo aktivně reagovat na „stará“ dobrá domácí čísla a sazby zvýšit i s vidinou jejich brzkého snížení. Ostatně takto nahoru a rychle dolů pohyb repo sazby předjímala i stávající prognóza centrální banky. Prozatím to vypadá, že zvítězí spíše vyčkávací postoj a tedy stabilita, která měnové politice vlastně v časech relativní stability více sluší. Na přetřes listopadového jednání může přijít i restart programu prodeje výnosů devizových rezerv, který by však měl být nastavený tak, aby kurz koruny nijak neovlivnil.



Zahraniční forex

Britská libra posilující v naději, že dojde na poslední chvíli k uzavření brexitové dohody, strhává i euro, která registruje viditelné zisky jak proti dolaru, tak např. proti švýcarskému franku. V pozadí jsou samozřejmě rostoucí (delší) úrokové sazby v eurozóně, které podporují společnou evropskou měnu.



Jestliže trhy (a to jak libra, tak eurodolar) budou i nadále vyhlížet zítřejší summit EU a následně i hlasování o případné dohodě v britském parlamentu, tak bude důležité monitorovat i příchozí americká data (maloobchodní tržby) a rétoriku z Fedu. Ta mimochodem není příliš přesvědčivá a rozhodnutí o říjnovém snížení sazeb stále visí ve vzduchu.