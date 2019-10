Ranní glosa: Zářijová čísla auto-průmyslu jeho trend sama o sobě nezmění

Možná dohoda, která by zažehnala tvrdý brexit a po třech letech by konečně dala jasnou odpověď na otázku, zda a jak Británie z EU odejde, by nepochybně pomohla evropskému automobilovému průmyslu , který rozhodně neprožívá svoje nejlepší období. A nic na tom nemění ani dnes zveřejněná zářijová čísla evropských registrací nových osobních automobilů . Než totiž začneme jásat nad jejich dvojciferným meziročním růstem (+14,5 %), musíme vzít v úvahu, že toto číslo vychází z loňského super nízkého základu. Tehdy se totiž – „díky“ přípravě na nová emisní pravidla – propadly registrace o 23,5 %. Takže když letošní září porovnáme jen tak cvičně se zářím 2017, tak je trh stále o více než o 12 % v mínusu, ale to jen tak mimochodem.Možná tedy než vytahovat výsledky za jeden měsíc, bude lepší podívat se na celé období od začátku roku. Za prvních devět měsíců se registrace nových aut v EU snížily o 1,6 %, což se samo o sobě nevymyká očekávání. Největší evropský trh, kde se realizuje téměř čtvrtina prodejů osobních automobilů (Německo), je dokonce v mírném plusu (+2,5 %). Druhý v pořadí je naproti tomu v lehkém mínusu (-2,5 %), i když je otázkou, nakolik jsou čísla z Británie ovlivněna přípravou dovozců na možnost tvrdého brexitu , a zda ještě vlastně nejsou ve skutečnosti ještě nadhodnocená. Pokles navíc prožívá i třetí, čtvrtý a pátý nejvýznamnější trh, tj. Francie, Itálie V každém případě to zatím vypadá tak, že celý trh je sice v útlumu, nicméně ten není nijak dramatický. V ročním vyjádření je zhruba 5 % pod maximem, což nevypadá vzhledem ke zpomalující evropské ekonomice až tak zle. Dvě ze tří v tuzemsku působících automobilek navíc i navzdory klesajícím trhu posilují své pozice. Nicméně pro evropské producenty nepřicházejí zatím příliš dobré zprávy z mimoevropských trhů, kam směřuje zhruba třetina produkce. Ani jeden ze šesti nejvýznamnějších importérů evropských aut nevykazuje pozitivní trend. I proto by jedno dobré číslo nemělo přemalovat nepříliš povzbudivý obrázek tohoto odvětví.