Inflace brzdí díky cenám potravin (Analýzy makroindikátorů)

Inflace v září přibrzdila především kvůli cenám potravin. Zpomalila i jádrová inflace. V meziměsíčním srovnání ceny klesaly z důvodu sezónního zlevnění rekreací. Spekulace trhu na zvýšení sazeb by mohly zeslábnout, ale výhled na inflaci ponechá ČNB stále v pokušení sazby zvýšit. My nadále čekáme stabilitu úrokových sazeb ČNB letos i příští rok.

Spotřebitelské ceny v ČR v září meziměsíčně klesly o 0,6 % a meziroční inflace zpomalila na 2,7 % z předchozího tempa 2,9 %. My jsme čekali 2,8 %, trh čekal v průměru meziroční tempo 2,9 %. Tempo růstu cen se tak po několika měsících vrátilo tam, kde ho ve své prognóze viděla ČNB.

Za meziměsíčním poklesem cen byl jednak sezónní pokles cen rekreací, což není překvapení, ale je pravda, že tento pokles byl větší, než jsme čekali. Hlavním důvodem zpomalení inflace v září byl především pokles cen potravin. Klesaly zejména ceny zeleniny. Ty jsou meziročně stále v plusu kolem 12 %, ale ještě minulý měsíc to bylo 34 %. Ceny služeb meziměsíčně klesly o 1,3 %, ovšem jejich meziroční tempo růstu zrychlilo na 4,0 % z předchozího tempa 3,8 %. Dle našich propočtů došlo i k mírnému zpomalení jádrové inflace ke 2,5 %, za čímž do určité míry stál zmíněný pokles cen rekreací.

Meziměsíční vývoj cen lze popsat takto: -0,6 % = -0,6 rekreace - 0,1 potraviny + 0,1 odívání

Meziroční vývoj cen lze rozložit takto: 2,7% = 1,3 bydlení a energie + 0,4 potraviny + 0,3 stravování a ubytování + 0,2 alkohol a tabák + 0,1 rekreace a kultura + 0,1 zdraví + 0,1 doprava + 0,2 ostatní -0,1 oblečení

Pro letošní rok naše prognóza ukazuje inflaci v průměru kolem 2,6 %. Současný vývoj indikuje, že finální výsledek může být nepatrně výš.

Výsledek inflace za září sice poskytuje určitou úlevu, ale další zpomalování inflace bude spíše neochotně. Na začátku příštího roku za pomoci navýšení spotřebních daní má meziroční míra inflace značnou šanci překročit hranici 3 %. To bude psychologicky působit na některé členy ČNB a někteří budou dál hlasovat pro zvyšování úrokových sazeb. Listopadové zasedání ČNB bude z důvodu vývoje dat a nové prognózy z hlediska rozhodování ČNB nelehké. My se stále kloníme k tomu, že zhoršující se vnější prostředí a vnímání rizika převáží nad aktuálně vyšší inflací a proinflačním působením domácí poptávky. Čekáme tedy nadále stabilitu úrokových sazeb do konce letošního roku i po celý příští rok.