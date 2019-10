Rozsáhlá epidemie chřipky by českou ekonomiku připravila o 85 mld. Kč

Blíží se opět období zvýšeného výskytu chřipek. Ročně toto onemocnění připraví o život stovky Čechů. Zvláště jsou ohroženi senioři. Chřipka má nezanedbatelné ekonomické náklady, zejména propukne-li její epidemie. Hygienici doufají, že jako loni ani letos epidemie chřipky nenastane, nicméně i tak lze vyčíslit ekonomické škody, které by napáchala.



Model šíření chřipky a jejich ekonomických následků, vypracovaný experty z Vysoké školy ekonomické a z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dospívá k závěru, že v případě opravdu rozsáhlé epidemie, spíše již pandemie chřipky by z důvodu masivního nárůstu případů pracovní neschopnosti a dalších nákladů došlo k výpadku hrubého domácího produktu země ve výši 1,5 procenta. Jedná se tedy vskutku o krajní, pesimistický scénář, nicméně scénář, který vyloučit nelze.



Při letošním předpokládaném růstu reálného hrubého domácího produktu o 2,6 procenta by uvedený výpadek půldruhého procenta HDP odpovídal zhruba 85 miliardám korun.

Lukáš Kovanda, Ph.D.