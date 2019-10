Rozbřesk: Nezaměstnanost už nemá kam klesat

Míra nezaměstnanost vypočítaná z dat úřadů práce v září setrvala na úrovni 2,7 % a potvrdila tak očekávání, že prostor pro její další pokles je již silně omezený. Ve srovnání s loňským zářím byla o tři desetiny procentního bodu nižší. V dalších měsících předpokládáme její sezónní pokles o jednu desetinu a v závěru roku opět návrat do blízkosti tří procent.

Nejenom, že nezaměstnanost už viditelně neklesá, jak tomu v září bývalo, ale zastavil se i růst nabídky volných pracovních míst. Není to přitom novinka, protože množství volných míst (po očištění) v podstatě stagnuje už čtvrtý měsíc v řadě. V každém případě však stále platí, že množství neobsazených míst zůstává téměř rekordní (v evropském měřítku zcela nepochybně) a firmám stále chybí kvalifikovaní i pomocní dělníci, řemeslníci, řidiči atp. A rovněž platí, že většina nabízených pozic zůstane i nadále neobsazená. Na druhou stranu se však postupně může zvolnit tlak na růst mezd, k čemuž nepochybně přispěje i pomalejší navyšování platů ve veřejném sektoru.





I když počítáme se zpomalováním ekonomiky , nepředpokládáme, že by nezaměstnanost měla začít výrazně růst. Ponecháme-li stranou sezónní výkyvy spojené aktuálně s přípravou svátků (obchod, služby) nebo na druhé straně s koncem sezónních prací v zemědělství a stavebnictví ke konci roku, nezaměstnanost může dál stagnovat, zatímco volných míst může dál pozvolna ubývat. Na situaci na trhu práce , respektive na přetrvávajícím napětí mezi nabídkou a poptávkou se však příliš mnoho nezmění. Nízká nezaměstnanost a vlastně i jen minimální obavy ze ztráty zaměstnání a zhoršení vlastní finanční situace podporují důvěru spotřebitelů a jejich motivaci k nákupům. I srpen byl proto ve znamení svižného meziročního růstu maloobchodních tržeb – tentokrát o 4,6 %. Pozornost spotřebitelů i tentokrát směřovala na elektroniku a zboží pro volný čas nakupovaných stále ve větší míře na internetu. Výsledek maloobchodu tak znovu potvrdil, že spotřeba domácností zůstává hlavním motorem domácí poptávky a tedy i ekonomického růstu země. Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela jen těsně pod hranicí 25,80 EUR/CZK a nakonec ji otestovala. Z domácích zpráv by korunu mohla už zítra zaujmout inflace , která se výrazně odchyluje od prognózy ČNB a podporuje úvahy o dalším zvýšení sazeb. Odchylka inflace od prognózy je relativně vysoká, nicméně zahraniční rizika a nejistoty přetrvávají. V listopadu tak ČNB bude znovu řešit, zda sazby zvýšit či ponechat na stávající úrovni. Naproti tomu úvahy o jejich snižování, jak si představuje trh, zůstávají u ledu.Šéf americké centrální banky J. Powell se včera snažil uklidnit trhy, když slíbil, že Fed nechá svoji bilanci růst, tak aby nedocházelo k napětí, jež vedlo k nečekanému nárůstu sazeb na peněžním trhu. Powell zdůraznil, že nejde o novou formu kvantitativního uvolňování, což také vysvětluje, proč eurodolar nijak dramaticky nereagoval. V součtu bylo Powellovo vystoupení však lehce holubičí a přiživilo sázky na další snížení úroků na konci října. Více se o záměrech Fedu dozvíme dnes večer, kdy bude zveřejněn zápis z posledního jednání FOMC.Do problémů se opět dostává britská libra , když se ukazuje, že britský návrh na řešení irské hranice se jeví pro EU neprůchodný. Času na dohodu před summitem EU je opravdu jen velmi málo. Nejistota ohledně podoby brexitu může ve zbytku měsíce dostat libru pod ještě větší tlak. Ropa Brent se zuby nehty drží nad hranicí 58 USD barel , navzdory nad očekávání silnému růstu zásob ve Spojených státech. Navíc, americká EIA ve svém včera zveřejněném reportu znovu revidovala výhled na globální poptávku směrem dolů jak pro tento rok (meziroční růst 840 tis. barelů denně), tak i rok příští (meziroční růst 1,3 mil. barelů denně). To bude z fundamentálního pohledu znamenat tlak na růst zásob, a to zejména v první polovině příštího roku, což bude významný cenově negativní faktor.