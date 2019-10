Ranní glosa: Nezaměstnanost už nemá kam klesat

Míra nezaměstnanost vypočítaná z dat úřadů práce v září setrvala na úrovni 2,7 % a potvrdila tak očekávání, že prostor pro její další pokles je již silně omezený. Ve srovnání s loňským zářím byla o tři desetiny procentního bodu nižší. V dalších měsících předpokládáme její sezónní pokles o jednu desetinu a v závěru roku opět návrat do blízkosti tří procent. Nejenom, že nezaměstnanost už viditelně neklesá, jak tomu v září bývalo, ale zastavil se i růst nabídky volných pracovních míst . Není to přitom novinka, protože množství volných míst (po očištění) v podstatě stagnuje už čtvrtý měsíc v řadě. V každém případě však stále platí, že množství neobsazených míst zůstává téměř rekordní (v evropském měřítku zcela nepochybně) a firmám stále chybí kvalifikovaní i pomocní dělníci, řemeslníci, řidiči atp. A rovněž platí, že většina nabízených pozic zůstane i nadále neobsazená. Na druhou stranu se však postupně může zvolnit tlak na růst mezd , k čemuž nepochybně přispěje i pomalejší navyšování platů ve veřejném sektoru.I když počítáme se zpomalováním ekonomiky , nepředpokládáme, že by nezaměstnanost měla začít výrazně růst. Ponecháme-li stranou sezónní výkyvy spojené aktuálně s přípravou svátků (obchod, služby) nebo na druhé straně s koncem sezónních prací v zemědělství a stavebnictví ke konci roku, nezaměstnanost může dál stagnovat, zatímco volných míst může dál pozvolna ubývat. Na situaci na trhu práce , respektive na přetrvávajícím napětí mezi nabídkou a poptávkou se však příliš mnoho nezmění. Nízká nezaměstnanost a vlastně i jen minimální obavy ze ztráty zaměstnání a zhoršení vlastní finanční situace podporují důvěru spotřebitelů a jejich motivaci k nákupům. I srpen byl proto ve znamení svižného meziročního růstu maloobchodních tržeb – tentokrát o 4,6 %. Pozornost spotřebitelů i tentokrát směřovala na elektroniku a zboží pro volný čas nakupovaných stále ve větší míře na internetu. Výsledek maloobchodu tak znovu potvrdil, že spotřeba domácností zůstává hlavním motorem domácí poptávky a tedy i ekonomického růstu země.