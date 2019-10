Petr Dufek: Průmysl v útlumu

Průmysl podle očekávání v srpnu skončil v červených číslech. Výroba očištěná o vliv rozdílného počtu pracovních dnů se meziročně snížila o 1,2 %, neočištěná o 3,8 %. Slabší byl tentokrát výkon nejenom těžebního průmyslu a energetiky, ale i zpracovatelského průmyslu, který tvoří největší část tohoto nejsilnějšího tuzemského odvětví.



V mínusu přitom tentokrát skončila většina průmyslových oborů s výjimkou farmacie, výroby elektrických zařízení a zejména pak dopravních prostředků. Navzdory dovoleným – a nižšímu počtu vyrobených vozů – se i tak v celém automobilovém průmyslu podařilo navyšovat výrobu. A potěšující je nejenom samotná produkce, ale i nové zakázky, které tentokrát vzrostly ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 5,6 %.





Srpnová čísla naznačují, že recese německé ekonomiky dopadá i na část tuzemského průmyslu . Není to však nijak drtivý dopad, který by mohl českou ekonomiku zastavit nebo dokonce nasměrovat do útlumu. Tomu nasvědčují i výsledky obchodní bilance, které i v tomto měsíci skončily velmi solidním přebytkem (necelých devět miliard korun ), zatímco loni v srpnu skončil téměř sedmimiliardovým deficitem Celková čísla z průmyslu stále docela kontrastují nejenom s vývojem v Německu, ale vlastně i s dlouhodobými náladami panujícími mezi tuzemskými průmyslníky. Přesto si už od průmyslu nelze slibovat takový tah na branku jako ještě v první polovině roku. Přece jen některé obory zažívají nejenom pokles produkce, ale i další omezování objednávek, takže s určitým mírným zpomalováním ekonomiky je třeba počítat.S největší pravděpodobností nás však nečeká žádný dramatický útlum srovnatelný třeba s rokem 2008, ale spíše pozvolné zpomalení, za nějž bude zodpovědná především slabší zahraniční poptávka.