Trhy nervózní kvůli obchodnímu napětí mezi USA a EU

Shrnutí:

USA podle WTO mohou zavést cla na EU kvůli dotacím pro Airbus

USA zavede cla na dovoz zboží z EU ve výši 7,5 mld. USD

EU se pravděpodobně zachová podobně, jakmile WTO rozhodne v otázce Boeingu

Světová obchodní organizace (WTO) včera rozhodla o tom, že USA mohou uvalit cla na dovoz zboží z Evropy v míře, která odpovídá dotacím, které dostává evropský výrobce letadel Airbus. Cla by se měla týkat dovozu v objemu 7,5 mld. dolarů a měla by zahrnovat velká civilní letadla (10 % cla) a další položky, jako například alkoholické nápoje, olivy a sýry. Oficiální seznam by měl být znám 14. října, přičemž samotná cla mohou být zavedena o čtyři dny později. Připomeňme, že samotná výše cel může zvýšit tlak na to, aby EU na americká cla odpověděla. Nabízí se přitom zavedení cel hlavně v reakci na přezkoumání podobných dotací pro americkou leteckou společnost Boeing. Celkově tak napětí mezi USA a EU znovu mírně narůstá, což může nepříjemně doléhat na už tak negativní sentiment na finančních trzích a chuť investorů nakupovat rizikovější aktiva.

Výše cel autorizovaných WTO je dosud nejvyšší v historii. Zdroj: Bloomberg