Dnešní fundamenty a pohled na ropu

Nejzajímavějším fundamentem dnešního dne budou zřejmě zásoby americké ropy, resp. jejich týdenní změna.

Americká agentura EIA bude jako každou středu v 16:30 reportovat změnu zásob a lze očekávat zvýšenou volatilitu nejen na ropě WTI, ale i na brentu nebo na akciových indexech.

Změna zásob ropy napovídá nejen jaká je aktuální produkce ropy, ale i jaký je o ropu zájem. Zvýšený zájem pak znamená možný ekonomický růst, protože podniky ropu spotřebovávají na svou výrobu. Naopak snížený zájem o ropu a růst zásob US ropy by investoři mohli vnímat jako signál zpomalující US ekonomiky.

Poslední čísla ukazují na mírný růst zásob US ropy. Spojené státy produkují stabilně 12,4 milionů barellů denně a jsou tak velmi blízko svých historických maxim.

Analytici i dnes očekávají navýšení zásob ropy, a to o 1.567M.

WTI, Daily





Ropa WTI nejenže zavřela gap, který vznikl kvůli útoku na Saúdská ropná zařízení, ale dostala se i do dlouhodobé oblasti hodnoty.

Dnes ve 14:15 budou reportována nová US data o změně zaměstnanosti v nezemědělském soukromém zaměstnání za měsíc září.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.