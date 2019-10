Boj eurozóny s inflací - služby proti energiím

V eurozóně by si naši pozornost měl zasloužit předběžný odhad inflace za září. Ta činila 0,9 % v meziročním vyjádření (viz graf). Ačkoliv se předběžný údaj může ještě o něco málo změnit, už tak je zřejmé, že boj s inflací, která se nachází výrazně pod dvouprocentním cílem, není zdaleka vyhraný.

Předběžná inflace byla dokonce o desetinu slabší než v předchozím měsíci. Vliv mělo nižší tempo růstu cen potravin, alkoholu i tabáku (1,6 % vs. 2,1 % v srpnu), ale především energií (-1,8 % vs. -0,6 v srpnu). Naproti tomu proinflačně působily ceny služeb (1,5%), které se v porovnání se srpnem zvýšily. Nicméně zrychlení růstu cen ve složce služeb nebylo dostatečně silné na to, aby vykompenzovalo ostatní komponenty inflace.