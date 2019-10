Trhy zasáhla špatná US data výrobního PMI

Ve včerejších odpoledních hodinách byla zveřejněna nová US data výrobního PMI (ISM) za měsíc září. Výrobní aktivita se nečekaně snížila a zaskočila tak mnohé investory.

PMI kleslo na více než desetileté minimum a ve vzduchu se vznáší obava, zda obchodní válka mezi USA a Čínou až příliš neovlivňuje domácí ekonomiku. Ve Spojených státech byla domácí ekonomika doposavad vnímána jako jedna z mála, kde se prozatím nemusí řešit otázka recese, tak jako např. v Německu.

Nyní je ovšem situace zcela jiná, aktuální výsledek 47,8 je druhý v řadě pod hodnotou 50, když v minulém měsíci dosáhlo PMI na 49,1.

Reakce SP500 na předchozí report PMI (49,1)

V minulém měsíci vyvolal pokles výrobního PMI pod 50 bodů pouze krátkodobý pokles akciového indexu SP500. Ten v dalších dnech zažil růstovou rally a hrozba zpomalení výrobní aktivity byla přehlídnuta.

Reakce SP500 na včerejší report PMI (47,8)

Americký akciový index SP500 zažil po zveřejnění výsledku nového PMI silný propad převyšující 1 %. V rámci dnešní seance se prozatím drží v blízkosti včerejšího close.

Pro trhy byl výsledek o to více překvapivý, že očekávaly růst zpět nad 50 bodů, což by nasvědčovalo expanzi v sektoru. Namísto toho zde máme kontrakci, která spolu s dalšími negativními výhledy pro eurozónu přináší do trhů strach.

Před sebou nyní máme obchodní rozhovory mezi USA a Čínou v příštím týdnu, které budou o to více investory sledovány.

Na US PMI data reagovaly i ostatní trhy, jako například měnový pár USDJPY, který zažil silný výprodej díky oslabování dolaru a posilování japonského jenu.

USDJPY, M30

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.