Francie nabádá Německo k většímu utrácení

Shrnutí:

Francie zveřejnila rozpočet na rok 2020

Rozpočet počítá s jen mírným zpomalením růstu domácí ekonomiky

Expanzivní měnová politika výrazně usnadňuje další případné zadlužování

Není to poprvé, co je po německé ekonomice požadováno, aby uvolnila svou fiskální politiku a pomohla tak domácí ekonomice. Podobné hlasy nyní přicházejí také z Francie, která zveřejnila svůj rozpočet na rok 2020. Francouzská vláda v něm nyní počítá se snižováním daní, které by mělo firmám ušetřit miliardu euro a domácnostem dokonce hned 9 miliard. Rozpočtový deficit by se díky tomu měl v příštím roce dostat na 2,2 %, což je ale stále méně než poslední schodek ve výši 3,1 %, který byl zasažen nečekaným růstem v souvislosti s hnutím žlutých vest. Strukturální deficit by měl pak zůstat více méně stabilní, a tedy okolo 2,2 %. Rozpočet na příští rok byl ale postaven na docela optimistickém výhledu pro francouzskou ekonomiku, jejíž růst by měl zpomalit z 1,4 % na 1,3 %. To podle nás představuje riziko, a pokud bude zpomalení výraznější, mohl by se deficit vyšplhat blíže k 3% hranici.

Co více, Francie, která nemá příliš prostoru k fiskální expanzi, opět vyzívá Německo, aby uvolněním fiskální politiky pomohlo evropské ekonomice. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire uvedl, že poslední kroky ECB tuto fiskální expanzi výrazně usnadňují. Dále uvedl, že Německo potřebuje investovat a čím dříve tak učiní, tím lépe nejen pro něj, ale pro celou Evropu. Připomeňme, že Francie patří mezi země s velmi malým prostorem pro fiskální expanzi, když její dluh osciluje kolem 100 % HDP. Německo, společně s Nizozemskem a Rakouskem naopak má v tomto směru naopak největší rezervy pro případ, že se ekonomická situace začne zhoršovat.

Německá výnosová křivka je kompletně v záporných úrovních. Francouzská naopak jen do 15letých splatností. Zdroj: Bloomberg