Denné zhrnutie: PMI dáta z Francúzska a Nemecka priniesli negatívnu náladu na trhy

Nálada na trhoch je dnes pomerne negatívna, keďže PMI dáta z Nemecka a Francúzska skončili sklamaním. Najhoršie je ale to, že PMI dáta poukazujú aj na pokles zamestnanosti v sektore služieb po takmer desiatich rokoch. Na druhej strane, PMI dáta z USA vyšli pomerne lepšie než sa očakávalo. V každom prípade, PMI dáta poukazujú na to, že európske hospodárstvo sa dostáva do recesie.

Všetky hlavné európske akciové indexy sa dnes obchodujú v červených číslach, pričom americké akciové indexy zaznamenali taktiež mierny pokles. Neistota na trhoch naopak pomáha drahým kovom, ktoré dnes zaznamenali nárast, keďže výnosy na dlhopisoch klesli kvôli očakávaniam, že centrálne banky budú musieť zaujať viac holubičí postoj na podporu ekonomík.

Cena striebra dnes dokázala prekonať kľúčovú úroveň v oblasti 18 USD a v súčasnosti testuje úroveň 18,50 USD. V prípade, ak denná sviečka dokáže uzavrieť nad touto úrovňou, otvorí sa priestor pre rast k najvyšším úrovniam v tomto roku. Zdroj: xStation5