Zářijové zasedání ČNB bude jedno z nudnějších (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Předstihové indikátory tento týden ukáží, že nálada v Evropě se po předešlých propadech mírně zlepšuje. Naopak v zámoří spotřebitelská důvěra klesá, přestože spotřeba domácností zůstává silná. V regionu zasedá jak maďarská, tak i česká centrální banka, změna nastavení měnové politiky se ale nečeká od žádné.



Zářijové indikátory očekávání v Evropě by se měly zlepšit

Tento týden bude především ve znamení předstihových indikátorů. Ty v eurozóně by měly projít mírnou korekcí. Naopak spotřebitelská důvěra v zámoří, která se v minulých měsících držela poměrně vysoko, v září poklesla. Ukazuje na to jak indikátor důvěry spotřebitelů, tak i index spotřebitelské důvěry Michigenské univerzity. Spotřeba domácností je ale ve Spojených státech stále silná, reálné výdaje spotřebitelů vzrostly v druhém čtvrtletí o 4,7 %. Měsíční statistiky za srpen by měly ukázat, že výdaje domácností rostou i ve třetím čtvrtletí.

ČNB i NBH nechají sazby beze změn

Čtvrteční zasedání ČNB by žádné překvapení přinést nemělo. Bankovní rada pravděpodobně jednomyslně odsouhlasí ponechání nastavení měnové politiky beze změny. Na jednu stranu se české ekonomice stále docela dobře daří, na druhou stranu geopolitické nejistoty zmíněné na posledním zasedání stále přetrvávají. ČNB si tak bude chtít počkat na novou prognózu v listopadu, Avšak ani ta ji podle našeho názoru nepřiměje, aby do konce roku změnila sazby. Více o nadcházejícím zasedání ČNB jsme psali zde: http://bit.ly/2m6TpZy.

Zaostřeno na dnešek

PMI v eurozóně v září mírně vzrostlo

Trhy dnes budou sledovat vystoupení prezidenta ECB Maria Draghiho v Evropském parlamentu. Kromě toho budou zveřejněny první odhady indexu nákupních manažerů v eurozóně. Předpokládáme, že kompozitní PMI za září mírně vzrostl, a to především díky vyššímu PMI ze zpracovatelského průmyslu. Úroveň PMI eurozóny odpovídá podle našich odhadů růstu HDP o 0,2 % ve třetím čtvrtletí.

Důvěra spotřebitelů v září překonala očekávání

Euro v pátek vůči dolaru tahalo za slabší konec a během pátečního obchodování ztratilo 0,2 %. Během odpoledne si sáhlo na hranici 1,10 USD/EUR, po zveřejnění statistiky spotřebitelské důvěry v eurozóně ale mírně zkorigovalo a týden obchodování ukončilo na hladině 1,101 USD/EUR. Spotřebitelská důvěra si podle Evropské komise polepšila v září o 0,6 bodů a předčila tak očekávání trhu. Dostala se tak zpátky na květnovou úroveň, či poblíž hodnotám z roku 2016. Na jednu stranu důvěru spotřebitelů k růstu podporuje nízká inflace a velice dobrá situace na trhu práce, kdy míra nezaměstnanosti v eurozóně je nejníže za deset let, dolů ji však stahují geopolitické nejistoty, především okolo brexitu a obchodních válek.

Polská stavební výroba v srpnu zpomalila

Stavební výroba u českých severních sousedů v srpnu pravděpodobně zpomalila svůj růst. Za nižší dynamikou můžeme najít kalendářní efekty, kdy srpen měl o jeden pracovní den méně. Pravdou ale je, že dosud zveřejněné statistiky z Polska za srpen přinesly vesměs zklamání a zdá se, že tamní ekonomika v srpnu přešla do útlumu.

Regionální měny v závěru týdne oslabily

Stejným směrem jako euro se v pátek vydaly i regionální měny. Česká koruna dopadla ze všech nejlépe, když ztratila jen necelou desetinu procenta. Opět se tak přehoupla přes hodnotu 25,90 CZK/EUR. Maďarský forint po dvou dnech posilování změnil kurs, když ztratil přes 0,4 % a ocitl se na hodnotě 333,9 HUF/EUR.

Ani zlotý se nešetřil a posunul se o více než 0,7 % na 4,374 PLN/EUR. Je tak nejslabší od konce srpna. Polské statistiky za srpen zveřejněné minulý týden nedopadly zrovna nejlépe, po čtvrtečním průmyslu zklamaly také páteční maloobchodní tržby. Přesto si meziročně maloobchodníci v Polsku polepšily o 6 %. Polská ekonomika nadále zůstává solidní, letní měsíce mají ale obyčejně jinou dynamiku, a tak se vyplatí počkat, co nám přinesou data za září.