Rozbřesk: O patáliích Fedu a ECB a vyčkávání na ČNB

Výrazná volatilita na dolarovém peněžním trhu ukazuje, že ne vždy je implementace měnové politiky zcela hladká. Americký Fed třetí den v řadě pumpoval na trh hotovost a i dnes chystá další repo-operaci v celkovém objemu 75 miliard dolarů. I když se napětí zklidnilo, investoři zatím zcela s reakcí Fedu spokojení nejsou (většina by ocenila delší repo).



ECB naopak naráží u některých nových nástrojů na nezájem investorů. Nová vlna TLTRO (dlouhodobé repo-operace) přes velice atraktivní podmínky (dlouhá splatnost, nízká cena) přitáhla pouze velmi slabou poptávku v celkovém objemu lehce přes 3 mld. eur (očekávání trhu se pohybovaly okolo 20 miliard eur). Pokud by se to mělo opakovat i v dalších kolech, přeloží si to trhy negativně - jako slabou poptávku finančního systému po novém financování a omezenou účinnost nových měnově-politických zbraní.





Další potíž může mít ECB podobně jako Fed s názorovou nejednotou centrálních bankéřů. Konsensus nad dohodnutým stimulačním balíkem z dílny Maria Draghiho, zdá se, nebyl tak široký, jak původně naznačil na tiskové konferenci právě Mario Draghi. Šéf nizozemské centrální banky Klaas Knot už se proti poklesu sazeb a novému QE ohradil. Navíc není vyloučené, že se v některých zemích opět pokusí QE napadnout jeho odpůrci legální cestou. Nová vlna QE totiž může být teoreticky nekonečná (časově neomezená). A právě dočasnost (konečnost) QE byla důležitým argumentem pro kladné stanovisko německého ústavního soudu.To Česká národní banka naštěstí podobné problémy řešit nemusí a na zasedání příští týden se pravděpodobně valnou většinou rozhodne ponechat sazby beze změny. Domácí čísla totiž, jak správně poznamenal nedávno Tomáš Holub, po žádném měnovém stimulu zatím nevolají. Koruna se pohybuje při nízké volatilitě v okolí 25,90 EUR/CZK . Zůstáváme ve světle relativně silného dolaru spíše naladěni lehce negativně. I když pokud by se měly potvrdit pozitivní zprávy z dění okolo brexitu , může to celému středoevropskému regionu pomoci. Koruna také pomalu začne vyhlížet zasedání ČNB - samotná stabilita sazeb ovšem české měně novou krev do žil nenaleje.Zatímco volatilita na eurodolaru opět klesá, tak změny se dějí alespoň na trhu s librou. Včera Bank of England indikovala, že pokud dojde k měkkému brexitu , tak je stále ve hře opatrné zvyšování úroků, aby se následně ukázalo, že mezi politiky v Bruselu a Londýně narůstá opatrný optimismus. Britská vláda totiž poslala do Bruselu psané návrhy, jak řešit spornou otázku ohledně hranice v Irsku. Jak předseda komise Junker, tak britský premiér Johnson vyjádřili následně jistý pokrok v jednání, což měnový pár EUR GBP tlačí pod hranici 0,88. Ropa Brent končí týden pod hranicí 65 dolarů za barel , přibližně sedm procent výše než před víkendovým útokem na saúdské produkční kapacity. Byť se stále jedná o nejvýraznější týdenní růst cen od června, oproti panice, která zachvátila trhy v pondělí, je viditelné významné zklidnění situace, a to zejména díky ujištění Saúdské Arábie o brzkém obnovení produkce. V nejbližších dnech a týdnech se proto pozornost trhu soustředí především na geopolitickou šachovnici Blízkého východu, tj. jaká bude reálná odezva na sobotní útok ze strany Saúdské Arábie, Íránu a nakonec také Spojených států.