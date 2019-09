Ranný komentár: Pozitívna nálada na trhoch pokračuje

Včera sme dočkali dlho očakávaného zasadania Európskej centrálnej banky, ktorá zaujala holubičí postoj a znížila depozitnú úrokovú sadzbu podľa väčšinových očakávaní na -0,5%. Treba však poznamenať, že dlhopisové trhy naznačovali, že časť trhu počítala so znížením sadzieb na -0,6%, čo sa podpísalo pod prvotný pohyb eura smerom nahor. Následne po tom, čo ECB ohlásila spustenie programu kvantitatívneho uvoľňovania na úrovni 20 mld. eur a ohlásila zmeny v programe TLTRO, ako aj ohlásené odstupňovanie rezerv bánk, sa situácia na trhu s eurom otočila a mena začala oslabovať.

Z USA prišli pozitívne správy ohľadom ďalšieho vývoja obchodnej dohody medzi USA a Čínou, keďže trumpov vyjednávací tím chce podpísať s čínskou stranou čiastkovú obchodnú dohodu, v ktorej by sa Čína zaviazala k nákupom poľnohospodárskych plodín z USA a zaviazala by sa k neporušovaniu podmienok amerického duševného vlastníctva. Na druhej strane by USA zrušili, resp. oddialili časť ciel, ktoré majú vstúpiť do platnosti na dovoz tovarov z Číny.

Tieto správy v kombinácií s holubičím postojom ECB priniesli pozitívnu náladu na trhy, vďaka čomu takmer všetky hlavné akciové indexy v Európe, USA a v Ázií ukončili včerajšie obchodovanie v zelených číslach.

Americké akciové indexy sa približujú k historicky najvyšším úrovniam, zatiaľ čo európske indexy atakujú najvyššie úrovne v tomto roku. Zdroj: Bloomberg

V Japonsku bol dnes ráno zverejnený rast HDP za Q2 2019, ktorý zaznamenal rast o 0,3% QoQ podľa očakávaní (avšak oproti Q1 japonská ekonomika spomalila, keďže HDP Japonska zaznamenal nárast v Q1 na úrovni 0,5%). Japonský jen sa oproti hlavným menovým párom dnes obchoduje zmiešane.

Na trhu s ropou sme včera videli výrazný pokles o viac ako 3%, no neskôr cena čierneho zlata časť strát vymazala. Medzinárodná energetická agentúra varovala OPEC, že v roku 2020 bude na trhu s ropou výrazný prebytok čierneho zlata. Inými slovami, OPEC bude pravdepodobne musieť pristúpiť opäť k ďalším škrtom, aby vyrovnal rozdiel medzi ponukou a dopytom na trhu. Treba ešte poznamenať, že americký prezident Donald Trump pred niekoľkými dňami naznačil zmiernenie sankcií na Irán, čo by prinieslo ďalšiu záplavu čierneho zlata na trh a prehĺbilo by tak nerovnováhu medzi dopytom a ponukou na trhu.