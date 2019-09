Zhrnutie zasadania ECB

Európska centrálna banka znížila depozitné úrokové sadzby podľa väčšinových očakávaní na -0,5%. Treba však poznamenať, že dlhopisové trhy naznačovali, že časť trhu počítala so znížením sadzieb na -0,6%, čo sa podpísalo pod prvotný pohyb eura smerom nahor. Následne po tom, čo ECB ohlásila spustenie programu kvantitatívneho uvoľňovania na úrovni 20 mld. eur a ohlásila zmeny v programe TLTRO, ako aj ohlásila odstupňovanie rezerv bánk, sa situácia na trhu s eurom otočila a mena začala oslabovať.

Kvantitatívne uvoľňovanie

Trhy síce očakávali program kvantitatívneho uvoľňovania vo výške 30 miliárd eur mesačne, avšak počítalo sa s dĺžkou programu na jeden rok, čo by tvorilo stimul vo výške 360 miliárd eur. ECB zaviedla program nákupu aktív vo výške 20 miliárd eur mesačne, avšak program má trvať 2 roky, resp. pokiaľ to bude nevyhnutné, čo vytvára stimul vo výške minimálne 480 miliárd eur, čím ECB prekonala očakávania trhu. ECB pravdepodobne pristúpi k zmene stropu na úrovni 33% pre nákup aktív, pretože súčasné podmienky jej veľa možností na nákup dlhopisov neposkytujú. Centrálna banka taktiež môže odteraz nakupovať nielen štátne, ale aj korporátne dlhopisy s úrokovou sadzbou nižšou, ako je depozitná úroková sadzba (-0,5%). Treba mať však na pamäti, že bez zmeny stropu pre nákup aktív, je kvantitatívne uvoľňovanie značne obmedzené, takže to môže byť jedna z najdôležitejších tém na budúcom zasadnutí. Keďže na dnešnom zasadnutí nedošlo k tejto zmene, euro neskôr začalo opäť rásť.

TLTRO 3

ECB začne ponúkať komerčným bankám ešte výhodnejšie dlhodobé pôžičky. Na poslednom zasadaní ECB uviedla, že tieto úvery budú úročené úrokovou sadzbou o 10 bps vyššou, ako je úroková sadzba hlavných refinančných operácií (úroková sadzby by teda bola na úrovni 0,1%). Dnes však ECB oznámila, že úroková sadzba pre tieto dlhodobé úvery bude na úrovni sadzby hlavných refinančných operácií (0%).

Forward guidance

ECB podstatne zmenila výhľad úrokových sadzieb. Na minulých zasadaniach boli nízke úrokové sadzby podmienené určitým obdobím (do prvej polovice roka 2020). Dnes ECB povedala, že sadzby na súčasnej, resp. na nižšej úrovni ostanú dovtedy, pokiaľ sa nebude prognózovaná inflácia približovať k úrovni 2%.

Centrálna banka taktiež znížila výhľad očakávaného rastu HDP a inflácie. Zdroj: Bloomberg

Zhrnutie

Centrálna banka teda zaujala holubičí postoj a splnila, resp. v niektorých oblastiach prekonala trhové očakávania, avšak treba poznamenať, že pokiaľ nedôjde k spomínanej zmene 33% stropu nákupu aktív, ECB nebude mať aké aktíva nakupovať do programu QE, čo znižuje reálny dopad kvantitatívneho uvoľňovania na podporu ekonomiky.

Dnešné zasadanie ECB by malo podporovať rast na akciových trhoch, rast cien drahých kovov a naopak znižovať hodnotu európskej spoločnej meny.