Celní válka Čína-USA nám zatím spíš prospívá

Poslední zpráva z celního bojiště zní, že prezident Trump vyhověl prosbě čínského vicepremiéra a odložil uvalení zvýšených cel z 1. října (kdy Čína slaví 70 let vzniku nynějšího tamního režimu) na 15. října. Jde o zvýšení cel z 25 % na 30 % u dovozů z Číny do USA v hodnotě 250 mld. dolarů.



Jde jen o drobnou korekci dosavadního trendu eskalace protekcionismu mezi oběma zeměmi. V této souvislosti však stojí za zmínku, že tento konflikt prozatím českému vývozu celkově neškodí, ba spíš prospívá: zatímco dlouhodobě roste vývoz z Česka do USA a do Číny tempem cca 6 %, od jara 2018 je to 8 % (viz následující graf).



Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočet

A nejspíš zatím příliš netrpíme (aspoň v relaci k celkovému zahraničnímu obchodu) ani nepřímo skrze německé vývozy. Podíl německých exportů do USA, resp. do Číny na celkových německých exportech byl v období od loňského jara podobný, resp. dokonce drobně vyšší než v předchozích dvou letech:









Zdroj: Destatis, vlastní výpočet

Například ekonom David Dollar (jak příhodné příjmení!) zjistil, že dochází k více než plné kompenzaci ubylých čínských importů do USA dovozy odjinud, včetně Evropy:





Zatím se tedy potvrzuje heslo o dvou, co se perou, a ostatních, kteří se smějou. A německé zpomalování je nejspíš dáno hlavně brexitem.

Michal Skořepa, analytik České spořitelny