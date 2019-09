Nezaměstnanost v srpnu stagnovala (Komentář)

Podíl nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce zůstal v srpnu nezměněn na 2,7 %. Na tuto úroveň se dostal v červenci především kvůli sezónnosti. Trh tak v srpnu jen částečně vstřebal nové příchozí z řad absolventů, kdy počet uchazečů o zaměstnání klesl jen nepatrně.



Tuzemský trh práce ale nadále zůstává napnutý a na jedno pracovní místo připadá 0,6 uchazeče, tedy stejně jako v předchozích čtyřech měsících. Zpomalování ekonomiky tak zatím není na statistice z trhu práce patrné. I když v průmyslu zaměstnanost od začátku roku nepřetržitě klesá, stavebnictví a služby stále hlásí nedostatek zaměstnanců, což nárůst nezaměstnanosti brzdí. Ekonomické zpomalení by se tak na trhu práce mělo projevit až v příštím roce. Letos očekáváme, že podíl nezaměstnaných v průměru klesne na 2,8 %, v roce 2020 by to mělo být o čtyři desetiny více.