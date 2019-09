Nezaměstnanost stagnuje

Podle očekávání se v srpnu nezaměstnanost nezměnila a setrvala na úrovni 2,7 %. Na druhé straně se však dál rozšířila nabídka volných pracovních a jejich počet aktuálně atakoval hranici 350 tisíc. Je jich tak téměř o polovinu více, než je lidí bez práce I když nálada zejména v průmyslových firmách zůstává i nadále negativní, zájem o nové zaměstnance neutuchá, a to i navzdory faktu, že v ekonomice pracuje rekordní počet místních a vlastně i zahraničních pracovníků. Nemění se přitom ani struktura nabízených volných míst . Na prvních třech příčkách jsou to desítky tisíc pozic pro montážní dělníky, pomocné dělníky ve stavebnictví a samozřejmě i řemeslníky.Napětí na trhu práce přetrvává, i když podniky počítají s horšími časy. Nové zakázky z průmyslu však rozhodně neukazují na tak zásadní a negativní obrat, jaký nabrala německá ekonomika . Výkony tuzemského automobilového průmyslu – jako největšího místního oboru – zůstávají pozitivní a nižší poptávku zaznamenávají zatím pouze subdodavatelské firmy orientované na export.Ve stavebnictví, které zažívá boom díky veřejným i soukromým zakázkám, se nedostatek zaměstnanců stal hlavní překážkou pro další zrychlení výstavby.V dalších měsících se bude míra nezaměstnanosti pohybovat blízko současné úrovně a teprve v závěru roku se v souladu se sezónním vývojem dostane krátkodobě nad hranici tří procent.V evropském měřítku si ČR i nadále drží pozici země s nejnižší nezaměstnaností v rámci celé EU a současně i ekonomiky s nejvyšší nabídkou volných pracovních míst . Navíc mezinárodně srovnatelná míra nezaměstnanosti je o poznání nižší, než ta vykazovaná úřady práce . Bere totiž v úvahu pouze ty nezaměstnané, kteří si práci hledají a jsou ochotni do ní také během dvou týdnů nastoupit. Tato nezaměstnanost je o cca 0,6 procentního bodu nižší, než ta dnes zveřejněná. Navíc podle ní pak na jednoho člověka bez práce připadají více než dvě volná místa