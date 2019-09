Šachy britského parlamentu zotavují libru

Libra pokračuje v silném zotavování díky tomu, že poslední šachy britského parlamentu odstranily riziko okamžitého tvrdého brexitu. Parlament zřejmě dosáhne svého a posune lhůtu 31. října, čímž by zmařil pokus Borise Johnsona vyhlásit předčasné volby na polovinu října. Stále však existuje příliš mnoho možností, jakým směrem se bude situace vyvíjet na to, abychom mohli tvrdit, že vše poběží hladce. Nadšení se tak kdykoliv může ukázat jako předčasné. Volby, které by představovaly referendum o brexitu, stále představují riziko možného brexitu bez dohody.



Bank of Canada ve středu ve svém prohlášení nedokázala dodat holubičí podporu, což v kombinaci s tím, že se kurz USD/CAD obchodoval v klíčové oblasti a zvýšená ochota riskovat vyvolala prudké oživení cen ropy, znamenalo přehnanou reakci v párech s CAD. Skutečný posun kanadských krátkodobých sazeb byl minimální a pravděpodobně to nakonec budeme vnímat jako politickou chybu Bank of Canada. Nedávné údaje o zlepšení kanadského HDP byly z valné části vyvolány velkým obchodním přebytkem, zatímco ostatní měřítka ekonomiky, např. konečná poptávka, jsou nejhorší za poslední roky.



Švédská Riksbank působí také méně holubičím dojmem, než se očekávalo. Trvá na tom, že stále směřuje k případnému zvýšení sazeb, i když jeho načasování možná odsune ke konci tohoto nebo začátku příštího roku. Stejně jako u reakce CAD na Bank of Canada i zde došlo k prudkému oživení SEK, ačkoli švédské sazby předvedly zásadnější oživení než jejich kanadské protějšky.



Sledujme tedy aktuální srpnový přehled amerického nevýrobního sektoru ISM, což bude hlavní vstup pro jednání FOMC 18. září. Pokud se akciové trhy pohybují v blízkosti maxim cyklu, jako je tomu nyní, a pokud USD dále uvolňuje, můžeme těžko předpokládat, že by Fed ve svých vyhlídkách dále zvyšoval obavy. Zejména díky tomu, že Spojené státy a Čína svou obchodní válku odložily a chystají se na říjnová jednání.



Vybrané měny:

USD – stále je třeba osekat hodně mrtvé váhy, aby bylo možné mluvit o obratu oživení USD, ale u kurzu EUR/USD se musí oblast rezistence dostat k 1,1050, abychom se mohli bavit o obratu rizik. Jinde, zejména u měn rozvíjejících se trhů, je laťka pro obrat výše.



EUR – euru se poněkud ulevilo díky bezpečným přístavům, jako je pár EUR/JPY a rovněž díky odkladu brexitu s obnovenou chutí riskovat.



GBP – oživení libry se prohlubuje a mohlo by se dostat až do oblasti 1,2400-1,2500 pro kurz GBP/USD a k 0,8900 pro kurz EUR/GBP.





O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.