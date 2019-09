Lagarde (ECB): Ekonomika potřebuje stimulaci, ale s rozvahou. Podpora ochrany životního prostředí

Ch. Lagardeová dnes měla proslov k europoslancům o budoucím nastavení měnové politiky.

Podle jejích slov potřebuje evropská ekonomiky podpůrná opatření, ke kterým by se však mělo přistupovat s rozvahou. Hlavní prioritou zůstává pro ECB cenová stabilita. Co se týče ochrany životního prostředí, kterou si vytyčila budoucí předsedkyně Evropské komise U. von den Leyenová, k té by v roli prezidentky ECB chtěla přispět například nákupem dluhopisů firem, které snižují uhlíkovou stopu.