Zajímavé události, které se vyplatí sledovat

Čtyři zajímavosti a dnešní nadcházející fundamenty.

Hongkong se i nadále dostává na přední strany nejčtenějších novinových plátků. Podle agentury Reuters by během 24 hodin měla vedoucí hongkongské legislativní rady Carrie Lam stáhnout návrh zákona o vydávání občanů Hongkongu do pevninské Číny.

Na libře jsme svědky zvýšené volatility již několik posledních měsíců, nervozitu nezmírnil ani nový premiér Johnson. Ten pohrozil předčasnými volbami, když prohrál debatu s odpůrci Brexitu.

Akciové indexy rostou a vděčí především pozitivním zprávám z Hongkongu a dobrým fundamentům z Číny. Viz předešlá analýza.

Ropa dnes na včerejší téměř dvou dolarový propad nenavázala a v průběhu dnešní seance smazala včerejší ztráty. Na vině je zmírnění obav z napětí v Hongkongu a ve Velké Británii a také slabší vývoz ropy ze Saúdské Arábie.

Dnešní fundamenty

Dnes zasedá Kanadská centrální banka a kolem 16:00 můžeme očekávat na měnových párech s kanadským dolarem zvýšenou volatilitu. Podle odhadů by banka neměla zasahovat do své měnové politiky a měla by nechat sazby na 1,75 %. Na této hodnotě je BOC drží od října roku 2018.

Kvůli pondělnímu svátku v USA bude až dnes ve 22:30 zveřejněn odhad stavu zásob americké ropy a ropných destilátů od Amerického ropného institutu.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.