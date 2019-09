Průmyslová aktivita začíná padat - americký ISM nečekaně v negativním pásmu

Ostře sledovaný index aktivity v americkém výrobním sektoru se překvapivě propadl až pod neutrální hladinu 50 bodů. Srpnových 49,1 podstřeluje konsensus na úrovni 51,3 a ukazuje, že aktivita nejen zpomaluje jako dosud, ale nyní už dokonce klesá.



Varovné jsou rovněž dílčí indexy naznačující poměrně citelné ubývání objednávek, a to především těch exportních. Firmy hlásí také mírný pokles produkce nebo snížení zaměstnanosti. Zásoba nevyřízených zakázek se smrskává a ukazatel cenových tlaků naznačuje pokračující zlevňování.



Ze slovních odpovědí pak usuzujeme, že na rozdíl od průzkumů v jiných zemích američtí výrobci výrazněji reagují na rizika spojená s obchodní válkou. Výrobce elektroniky dál dusí složitá dostupnost komponentů, ačkoli se situace už trochu zlepšila. V chemickém průmyslu se objevuje strach z obchodní války a recese. Firmy ve strojírenství začínají vykazovat známky širšího zpomalování. Výrobcům nábytku pak kvůli obavám zpomalují tržby v období, které bývá většinou nejlepší v roce.



Co se tedy dalo čekat už od průzkumů v Evropě, Číně nebo i v amerických regionech, naplno dodala až zpráva ISM za celé USA: Nové vyhrocení obchodní války si vybírá svou daň zatím na podnikatelské náladě a je otázkou, jak moc se pak propíše do reálného útlumu investičních plánů. Co se týče spotřeby, mohl by za srpen a částečně září zafungovat efekt předzásobení, který vytáhne vzhůru některé ukazatele, ale pouze na úkor následného útlumu. Firmy by se ve svém plánování takovým výkyvem neměly nechat zmást.



V případě finančních trhů je vidět nepříjemné překvapení, které nová data přinesla. Výnosy dluhopisů a akcie odpověděly poklesem, dolar oslabením. Slabá ekonomika samozřejmě není dobrou zprávou, ovšem znovu předpokládáme částečnou kompenzaci ze strany měnové politiky, respektive očekávání o ní. V měnovém výboru Fedu podle nedávných komentářů zhruba polovina bankéřů buď pochybuje o snižování sazeb, nebo se rovnou staví proti. Slabá ekonomická data ale nerozhodné členy může přesvědčit do akce, se kterou trh počítá.