Nálada v eurozóně se zlepšila ve zpracovatelském a maloobchodním sektoru, německá inflace zaostala za očekáváním

Index ekonomické důvěry v eurozóně oproti očekávání v srpnu mírně vzrostl na hodnotu 103,1 bodu z předchozích 102,7. Ačkoliv se po nějaké době jedná o jedno z prvních pozitivních evropských překvapení, na oslavy je stále brzy. Stabilní pokles indexu, který trvá od začátku roku 2018, byl již několikrát krátce přerušen podobnými výkyvy, které ovšem k obratu v trendu nevedly. Aktuální data naznačují, že nálada se zlepšila ve zpracovatelském a maloobchodním sektoru, které se ovšem budou v blízké době muset nadále vyrovnávat s hrozbou divokého brexitu a obchodními válkami. Varovná jsou ovšem čísla ze služeb, kde došlo k již třetímu zhoršení nálady v řadě. Právě služby poháněné dobrou situací na trhu práce přitom doposud táhly evropskou ekonomiku. Nezbývá než doufat, že nejsme svědky obávané nákazy sektoru služeb zpomalením ze zbytku ekonomiky.



Německá inflace zaostala za očekáváními, když v evropském harmonizovaném vyjádření dosáhla meziročně jen 1 %. Dostala se tak nejen pod výsledek z předchozího měsíce, ale též zase o něco dále od cíle ECB, která by ji ráda viděla v blízkosti 2 %. Jedná se o další důkaz zpomalování německé ekonomiky, kde nadále hrozí nejen nebezpečí pádu do technické recese ve třetím čtvrtletí tohoto roku, ale i dominový efekt ve směru od již slabého zpracovatelského sektoru do služeb. Zesilují tak argumenty ve prospěch monetární stimulace evropské ekonomiky, jejíž ohlášení se čeká již na příštím zasedání rady ECB v září. Kromě toho se ozývají volání po fiskální expanzi, hlavně ze strany německé vlády. Ta po delším období vyrovnaného či přebytkového hospodaření, které trvá již od roku 2013, poprvé začíná připouštět, že by mohla povzbudit ekonomiku i za cenu zvýšení zadlužení. Tomuto kroku nahrává i situace na trhu německých dluhopisů, které nyní dosahují záporných výnosů na všech splatnostech.



V Itálii se pro tuto chvíli podařilo vyřešit politickou krizi, která vedla k demisi vlády. Sestavením nového kabinetu byl prezidentem opět pověřen Giuseppe Conte, tedy dosavadní premiér. Rýsuje se tak koalice Demokratické strany s Hnutím 5 hvězd a hrozba předčasných voleb se zdá být prozatím zažehnána. Trhy tuto informaci přijali s úlevou. Z vlády totiž tímto vypadla nekompromisně protiunijní Liga vedená dosavadním ministrem vnitra Salvinim a zároveň se podařilo najít řešení, které dává dostatek času k sestavení nového rozpočtu.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.