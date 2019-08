Spotřebitelský optimismus v Evropě pomalu klesá (Ranní zpráva z finančního trhu)

Makrodata ukáží snižující se ekonomickou důvěru v Evropě. Inflace v Německu zapadne do nízkoinflačního prostředí v Evropě. V USA bude mírně dolů revidován výsledek HDP za druhé čtvrtletí. Nervozita trhu zůstává zvýšená s rostoucími obavami z brexitu bez dohody poté, co Boris Johnson přerušil schůzi parlamentu do poloviny října.

Ekonomická důvěra v eurozóně klesá

Z makroekonomických dat v Evropě bude zajímavý vývoj indexů ekonomické důvěry za srpen. Propad předběžného výsledku spotřebitelské důvěry indikuje další malé snížení celého indexu ekonomické důvěry. V Německu předběžný výsledek inflace potvrdí celkově nízkoinflační vývoj a ovlivní také očekávání na výsledek inflace eurozóny, ktetrý bude zveřejněn zítra. Zveřejnění zpřesněného odhadu HDP v USA za druhé čtvrtletí by mělo přinést jen drobnou úpravu předchozího výsledku 2,1 % (q/q anuallizovaně) na 2,0 % z důvodu revizí v maloobchodu a zahraničním obchodu.

Itálie se vyhne předčasným volbám

Britská královna přijala žádost premiéra o přerušení schůze parlamentu do 14. října. Britský parlament tak bude mít velmi zúžený čas pro případné zabránění brexitu, který je naplánován na 31. října. Pravděpodobnost brexitu bez dohody se tudíž zvýšila a vzrostla tak i nervozitu trhu. V první polovině září, kdy se parlament sejde, tak bude zajímavé sledovat kroky předsedy dolní sněmovny parlamentu Johna Bercowa, který Johnsonův krok označil za ústavní nehoráznost.

K tržnímu sentimentu neprospělo ani neurčité vyjadřování Bílého domu k budoucím vyjednáváním o obchodu s Čínou. Naopak pozitivní zprávou byla prozatím zdárná vyjednávání o vládě v Itálii. Dnes ráno by italský prezident měl pověřit dosavadního premiéra Conteho sestavením nové vlády. Z krátkodobého hlediska, kdy je třeba sestavit rozpočet na příští rok, jde o pozitivní vývoj. Nicméně chystaná koalice Hnutí pěti hvězd a Demokratické strany je ideově velmi nesourodá a tudíž pravděpodobně nestabilní. V každém případě italské vládní dluhopisy reagovaly velmi pozitivně.

Na domácí frontě klid

Ve středoevropském regionu nebudou dnes zveřejněna žádná relevantní data. Trh tedy bude sledovat vývoj v zahraničí a vyčkávat na data, která budou zveřejněna zítra; tedy zejména detaily vývoje HDP z ČR, Polska a Maďarska za druhé čtvrtletí.

Brexit negativně ovlivňuje středoevropské měny

Středoevropské měny v prostředí rostoucích obav z brexitu bez dohody oslabovaly. Polský zlotý odepsal 0,4 %, maďarský forint 0,2 %. Česká koruna oslabila o 0,1 % do blízkosti 25,86 CZK/EUR.