UK: Blíž tvrdému brexitu

Boris za to včera vzal, když požádal královnu, aby přerušila ve druhém zářijovém týdnu parlamentní schůzi. V podstatě tím tak z královny učinil „spolupachatele“ případného tvrdého brexitu, což je pro řadu Britů už hodně silná káva.



Britská královská rodina se do politiky nevměšuje a královna tak v podstatě jen přijímá návrhy jmenování

ministrů, zahajuje různé schůze sněmovny apod. I před skotským referendem se k tomuto tématu nevyjadřovala a i nyní se ohledně brexitu držela stranou. Boris Johnson jí ale včera do brexitu v podstatě nedobrovolně zatáhl. Podle ústavních zvyklostí totiž královna vyhovuje politickým návrhům premiéra bez toho, aniž by do problematiky vstupovala. Což se včera i stalo.



Takže co teď? Parlament by se kvůli přerušení jednání měl sejít až v polovině října. To budou už jen dva týdny na to, aby odvrátil hrozbu tvrdého brexitu, který by mohl nastat na konci října. Dá se čekat, že členové parlamentu se pokusí vývoj otočit a odhlasovat nějaký zákon, kterým by vrátili Johnsonovi úder. Jiná cesta může být soud, nicméně ten může trvat docela dlouho a čas se povážlivě krátí.



Jestli minulý týden viděly trhy (i my) pravděpodobnost tvrdého brexitu mírně pod 50 %, nyní se již poblíž této hranice pohybujeme.



Na druhou stranu, i přes řadu komentátorů stále věřím tomu, že by parlament tento záměr mohl narychlo odvrátit. Británie, bez ohledu na to, v jaké situaci se teď nachází, je stále parlamentní demokracie s obrovskou tradicí a snaha omezit parlament už může být pro hodně Britů přes čáru.



Situace se bude asi vyvíjet každou hodinou a každým dnem, ale za mě je nyní pravděpodobnost tvrdého brexitu 50:50 (byť jsem asi optimista).



Navíc stále mě napadá možnost, že toto je jen součást Borisova plánu a předvolební kampaně. Pokud mu to parlament třeba zatrhne, bude mít Johnson pro své voliče argument, že se snažil a dělal maximum... To může konzervativcům vrátit hlasy, které v nedávných volbách na jejich úkor získal Farage. Tomu by odpovídalo i to, že Johnson zatím nepřišel se žádným plánem B.



Co mě včera zaujalo, byla libra. Ta sice nejprve oslabila, ale pak opět posílila. A drží se poblíž hladiny 0,91 (či přesněji pod ní). Působí to na mě, že trhy stále nevidí pravděpodobnost tvrdého brexitu nad 50 %, protože jinak by libra pravděpodobně začala výrazněji oslabovat. Jen připomínáme, že před pár dny byla 0,93.



Jinak v Británii běží petice, ale Johnson asi není úplně z těch, který by se jí chtěl řídit.



Jiří Polanský, analytik České spřitelny