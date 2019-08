Dnešní technická analýza a fundamenty, na které si dát pozor

Do trhu se opět dostala nervozita a zlato funguje jako bezpečný přístav před geopolitickými riziky. Zítra nás čekají fundamenty z Německa a z USA, které by mohly vnést do trhu trochu optimismu.

Konec páteční seance doprovázel strach a nervozita, které se projevily na akciových a komoditních trzích, stejně jako na měnových párech.

Čína reagovala na krok USA uvalením cel na dovoz amerického zboží do Číny v celkovém objemu 75 miliard dolarů. V platnost by měla přijít od září a od prosince, stejně jako cla na dovoz čínského zboží do USA.

Komentář předsedy Fedu Powella vnímali investoři neutrálně. Co ale vnímali silně negativně byly následné tweety prezidenta Donalda Trumpa, který oslovil americké firmy, aby se stáhly z Číny a hledaly si nové alternativy k podnikání v Číně. Dále pak oznámil další zvýšení cel na dovoz čínského zboží o 5 %.

V reakci na to jsme mohli být svědky výprodejů na indexu SP500





Tweety Donalda Trumpa naopak pomohly k dalšímu posilování zlata, které investoři opět vnímají jako bezpečný přístav.

Zítřejší fundamenty

V 8:00 bude v Německu zveřejněna revize HDP za druhý kvartál, která by neměla na aktuálním výsledku nic měnit.

V 16:00 budou zveřejněna data spotřebitelské důvěry U.S., která v posledním reportu příjemně překvapila a dostala se na osmiměsíční maxima (136 bodů). Nyní analytici očekávají pokles pod 130 bodů. Lepší než očekávaný výsledek by mohl pomoci aktuálně oslabenému dolaru.

