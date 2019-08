Maloobchodníci rozptylují obavy z recese (22.8.2019)

Nárůst hlavních indexů na Wall Street se včera pohyboval v blízkosti jednoho procenta. Řetězec Target včera zažil svůj největší jednodenní nárůst, když přidal 20,6 % díky zvýšení výhledu zisku pro letošní rok. O něco méně, ale přece jenom výborně, se dařilo řetězci Lowe’s, který rostl o 10,4 %. Je třeba si říci, že u velkých retailových řetězců jsou takovéto povýsledkové reakce v poslední době výjimkou. Potvrdilo se tak to, co se již tušilo po reportech Walmartu a Home Depot, tedy to, že americká ekonomika se do recese neřítí rozhodně tak rychle, jak naznačují nejčernější scénáře.