Ranní glosa: Šéf Fedu pod nebývalou politickou palbou

Šéf Fedu Jeremy Powell je v posledních týdnech pod nebývalým politickým tlakem. Ve středu vyvrcholila twitterová palba Donalda Trumpa, ve které obvinil Powella z nedostatku vize a svedl na něj většinu problémů, se kterými se může potýkat v nejbližší době americká ekonomika . Současně mu navrhl, aby snížil úrokové sazby alespoň o jeden procentní bod a znovu rozjel politiku kvantitativního uvolňování.Včera zveřejněný zápis z posledního zasedání FOMC ovšem ukazuje, že Fed zatím nové vlně politického tlaku příliš nepodléhá. Na posledním zasedání sice snížil úrokové sazby o 25 bps, na tiskové konferenci pak ale Powell spíše mírnil sázky na další snižování úroků. A včerejší zápis ukazuje proč. Většina členů Fedu nevnímala červencové rozhodnutí jako start měnové expanze, ale spíše jako jednorázovou “re-kalibraci” sazeb kvůli narůstajícím globálním rizikům. Současně mezi centrálními bankéři panovaly poměrně velké rozdíly. I když někteří z nich uvažovali nad agresivnější reakcí, nezvedli pro ni nakonec ruku. Naopak zastánci stabilních sazeb byli slyšet i při hlasování - dva z nich byli proti červencovému poklesu sazeb.Dnes ovšem situace může být jiná. Většina centrálních bankéřů se shodla na tom, že sazby půjdou dolů tehdy, pokud by narostla globální nejistota spojená s obchodními válkami. A to se stalo. Donald Trump 1. srpna oznámil zavedení nové vlny cel vůči Číně a čísla z řady velkých ekonomik včetně Číny a Německa naznačují další zhoršení globálního ekonomického výhledu. I proto Powell pravděpodobně zítra v klíčovém vystoupení v Jackson Hole bude připravovat trhy na zářijový pokles sazeb. S tím však již trhy prakticky 100% počítají a skutečně zajímavé budou následující kroky. Sázky trhů na skoro trojitý pokles sazeb do konce roku nám ve světle názorově rozděleného Fedu a relativně dobrých čísel z USA přijdou jako přehnané.