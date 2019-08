Na burze teče krev. Řidiči mohou mít škodolibou radost

Na konci loňského roku společnost BH Securities upozorňovala, že výnosová křivka zaznamenala zcela mimořádnou situaci. Poprvé od roku 2007 se výnosy na dvouletých a pětiletých amerických vládních dluhopisech vyrovnaly. Tato situace nám naznačovala, že investoři projevují zvýšený zájem o dlouhodobé dluhopisy, čímž stlačují jejich výnosy. Většinou se tak děje v situacích, kdy trh věří, že se v budoucnu začnou snižovat úrokové sazby v ekonomice. Následující vývoj ve Spojených státech nám ukázal, že se tak skutečně stalo.



V minulosti nám vyrovnávání výnosů na dlouhodobých a krátkodobých dluhopisech dokázalo s vysokou mírou přesnosti předpovídat příchod ekonomické recese. Na konci roku 2018 jsme však dodávali, že většinou jsou porovnávány výnosy na dvouletých a desetiletých vládních dluhopisech, kde zatím k takzvané inverzi výnosové křivky nedošlo. Nyní to však již není pravda. Včera se výnosy na dluhopisech americké vlády se splatností deset let dostaly výrazně pod výnosy dvouletých dluhopisů. Statistiky nám naznačují, že nyní by do dvou let mohla nastat ekonomická recese.



Trhy na tuto informaci zareagovaly mohutnými propady. Například Dow Jones index zažil nejhlubší procentní propad od začátku roku. Nedařilo se však ani indexu S&P 500 či Nasdaq Composite indexu. Pokles na trzích se nevyhnul ani ropě. Zatímco v průběhu týdne cena ropy Brent narůstala z úrovně 57 dolarů za barel až k hranici 61 dolarů za barel, následně nastal rychlý obrat a cena ropy se propadla pod 59 dolarů za barel. Poblíž této úrovně se cena prozatím stabilizovala.



Současný vývoj na trzích brání ceně ropy, aby se navrátila nad úroveň 70 dolarů za barel, kde se nacházela v dubnu a květnu letošního roku. Takový vývoj nám značí, že klesá světová poptávka po ropě, protože se zhoršují vyhlídky globální ekonomiky. Vše špatné je však i k něčemu dobré. Nízké ceny ropy umožňují snižovat ceny na čerpacích stanicích. Řidiči, kteří neobchodují na trzích, tak ze současného vývoje mohou mít škodolibou radost.



Pumpaři v České republice začínají na pokles ceny ropy reagovat. V uplynulém týdnu benzin Natural 95 zlevnil o 10 haléřů na průměrnou cenu 32,76 koruny za litr. Nafta zlevnila o 12 haléřů na průměrnou cenu 31,86 koruny za litr. Oproti předchozím týdnům dochází k rychlejšímu snižování cen pohonných hmot a tento trend by měl vydržet i v následujícím období.