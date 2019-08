Fidelity: BoE profituje z globálního trendu a sazby nemění

Podle názoru Sajiva Vaida z Fidelity International Bank of England (BoE) i nadále profituje z globálního trendu, který lze letos vidět i u dalších hlavních centrálních bank, a sazby nemění. Vzhledem k rostoucí nejistotě na domácím i globálním poli a s ohledem na růst a inflaci je to překvapivé. Podle Vaida by se základ měl do konce roku snížit o 25 bazických bodů. Je potřeba „snížení pro jistotu“ bez ohledu na brexit.

Držení sazeb a jejich případné snižování je vyvolané jak pomalejším růstem daným zejména nejistotou vyvolanou brexitem a nízkou inflací, tak vnějšími faktory, poté, co počátkem roku posílila protekcionistická rétorika směrem k obchodu a je slabší globální růst. Prognózy růstu pro tento a příští rok proto nejsou příliš pozitivní.

„BoE je tedy v nezáviděníhodné pozici, protože musí nastavit měnovou politiku navzdory nejistotě našeho budoucího vztahu s Evropou, nemluvě o vzrůstajícím riziku brexitu bez dohody, potenciálních všeobecných volbách a vládě požadující uvolnění fiskálních závazků bez ohledu na to, jak to s Evropou dopadne. Změna tónu od úsporných opatření k fiskálním stimulům, bez ohledu na brexit, je značnou výzvou, vezmeme-li v potaz, že BoE je zjevně nakloněna názoru, že Spojené království je stále blízko růstu trendů a plné zaměstnanosti,“ komentuje Sajiv Vaid, Portfolio Manager, Fixed Income, Fidelity International.