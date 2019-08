Růst objemu úvěrů je převážně znakem prosperity, ale zrcadlí i stinné stránky

Prakticky všechny tuzemské velké banky hlásí růstu objem úvěrů za letošní první pololetí.

Růst objemu úvěrů je obecně příznakem prosperující ekonomiky. Domácnosti a firmy jsou optimistické ohledně budoucnosti, takže neváhají pomocí úvěru investovat třeba do bydlení nebo do nových strojů. Z toho je patrné, že částečně odráží růst objemu úvěrů i jiné příčiny než vlastní prosperitu.



Například růst objemů úvěrů v oblasti rezidenčního bydlení může být dán jeho citelným zdražováním. K němu dochází nyní i v ČR, alespoň v některých městech, a je důsledkem špatné, nepružné legislativy v oblasti stavebních a povolovacích řízení. Pokud by tato legislativa byla dlouhodobě kvalitnější, pružnější, budou ceny nemovitostí nižší, a tedy tím pádem také objem potřebných úvěrů.



Zrovna tak investice do nových strojů, na něž si firmy berou úvěr, značí potenciální problém do budoucna. Firmy totiž mohou stroji nahradit pracovní sílu z masa a kostí, což alespoň přechodně může způsobit růst nezaměstnanosti vyšší, než jaký by nastal při nižší míře nahrazování lidí stroji, tedy při nižším objemu příslušných úvěrů.

Takže rostoucí objem úvěrů je dobrou zprávou pro banky, které na nich vydělávají (podíl problémových úvěrů je v ČR z mezinárodního hlediska nízký) a z velké části i pro ekonomiku jako celek, avšak odráží také stinné stránky ekonomiky, případně signalizuje některé hrozby, které na ni číhají.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND