Vystrašené trhy ze znehodnocování juanu

Spojené státy označily začátkem tohoto týdne Čínu za měnového manipulátora a tím vyvolaly vlnu panických úniků z rizikových aktiv. Následně Čína podpořila svou měnu a udržela její hodnotu v pásmu, aby uklidnila investory.

Pojďme se podívat, co těmto událostem předcházelo. Pokles trhů spustilo zasedání komise FOMC minulý týden ve středu. Vyjádření šéfa Fedu, Jeroma Powella, byla velmi zdráhavá. Snížení sazeb označil za přizpůsobení politiky uprostřed ekonomického cyklu. Nikoliv za první ze série následujících snížení. V další části své tiskové konference však toto prohlášení postupně zmírňoval.

Trhy se tak relativně rychle vzpamatovaly z úvodního zklamání a předchozích poklesů hodnot, které byly v případě Spojených států rekordní. Olej do ohně následně přilil Donald Trump, když oznámil zavedení nových cel na čínský dovoz do USA. Čína na to reagovala zastavením dovozu zemědělských plodin z USA, ale co je důležitější, dovolila čínské měně prolomit psychologickou hranici sedmi juanů za dolar.

Náhlé opětovné vystupňování obchodní války vrátilo trhy do poklesu. Globální dluhopisy na to reagovaly poklesem výnosů. Další bezpečná aktiva, jako japonský jen, posílila. Akcie naopak poklesly. Index S&P500 dokonce v pondělí klesl o kritických 100 bodů. Pokles přitom ještě nemusí být u konce. Vše záleží na Číně a jejím rozhodnutí ohledně dalšího znehodnocování své měny.

Trhy však fungují na bázi očekávání, ne na realitě. Kurz USD/CNY pohybující se na úrovni 7,05 je děsivý. Trhy se bojí překročení hranice, která se může dostat až k hodnotě 7,50 či ještě výše. Samotná hodnota 7,05 není přitom až tak tragická, neboť již v minulosti byla akceptována hodnota 6,95. Pokud by se kurz v budoucnu pohyboval kolem podobných hodnot, trhy by postupně začaly mírnit své reakce.

Z krátkodobého hlediska však budeme procházet bolestivým obdobím. Zájem investorů se upře na bezpečná aktiva, jakými jsou japonský jen nebo vládní dluhopisy. Naopak klesat budou akcie. Riziko bude na stole, dokud se neukáže, že Čína dovolí juanu plavat v novém pásmu bez citelného poklesu dolů. Riziko tedy hrozí zejména v krátkodobém horizontu.



O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.