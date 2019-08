Okénko trhu: Prognóza ČNB je příliš optimistická

Bilance německého zahraničního obchodu skončila za červen v přebytku 16,8 mld. euro, tedy znatelně menším než v předchozím měsíci a o téměř 3 mld. pod tržními očekáváními. Varovná je zde hlavně statistika exportu, který meziročně klesl o plných 8 %. Ještě výraznější propad byl zaznamenán u vývozu do zemí mimo Evropskou unii, kde se jednalo dokonce o 10,7 %. Velkou měrou se tak na tomto výsledku zřejmě podílí slábnoucí obchod s Čínou, třetím nejvýznamnějším partnerem německých exportérů. V nejbližší době se navíc nedá očekávat zlepšení situace, jelikož obchodní spory mezi USA a Čínou dál nabírají na intenzitě a nově se přetavují i v měnový souboj. V souvislosti s další vlnou cel na čínské zboží slíbených Donaldem Trumpem došlo od začátku srpna k oslabení čínské měny vůči euru o téměř 4 %, což bude dále podkopávat konkurenceschopnost německých vývozců v Číně. Zároveň tím zlevní dovoz čínského zboží, což může zpomalit již tak nepřesvědčivou evropskouinflaci a přidělat vrásky na čele ECB.



Centrální bankéři obecně nemohou mít z agresivní politiky mezi USA a Čínou velkou radost. Kromě nevyhnutelného zpomalení globálního ekonomického růstu s sebou ponese i pokles cen ropy, zvláště pokud se Čína rozhodne nerespektovat americké sankce na Irán. To si může vynutit další uvolňování měnové politiky v západních zemích, které ovšem nebude mít sílu ekonomické ochlazení zvrátit, spíše jen korigovat. Nehledě k tomu, že například ECB již mnoho střeliva v zásobníku nezbývá. Dokonce i americký Fed, který si dokázal nějakou rezervu v úrokových sazbách během konjunktury vytvořit, bude mít hodně práce se stimulací americké ekonomiky. Na jeho snižování sazeb totiž může Trump reagovat dalšími výpady proti ostatním státům, čímž bude negovat efekt monetární politiky, jak to ostatně předvedl po posledním zasedání Fedu.



Zahraniční protiinflační rizika jsou zmiňována i v dnes zveřejněném zápisu z posledního zasedání rady ČNB. Aktuální vývoj nasvědčuje tomu, že by se tato rizika brzy mohla stát realitou a kromě poklesu inflace by oproti očekávání ČNB mohla s sebou přinést i citelné zpomalení hospodářského růstu. Jak jsme již upozorňovali dříve, prognóza centrální banky je podle našeho názoru příliš optimistická ohledně budoucího vývoje evropské ekonomiky a předpokládáme, že banka bude nepříjemně překvapena. To ostatně platí i o jejím výhledu pro kurz koruny, kde k prognózovanému posílení stále nedochází. Česká měna naopak oslabila přes hranici EUR/CZK 25,80, což je zhruba v souladu s naším výhledem pro Q3 2019.



Americký index cen výrobců v červenci vzrostl meziměsíčně o 0,2 %, tedy přesně podle očekávání. Výrazně se na tom podílel růst cen energií, které si připsaly 2,3 %. Jádrové ceny, tedy očištěné o potraviny a energie, naopak meziměsíčně poklesly o 0,1 %.



HDP Spojeného království mezikvartálně pokleslo o 0,2 %, čímž poněkud zaskočilo trhy, které počítaly s jeho stagnací. Spíše než o předzvěst skutečné recese se ovšem zřejmě jednalo o výkyv spojený s původním, jarním termín brexitu. Před ním se britské firmy preventivně vybavily zvýšenými zásobami a ve druhém kvartále z nich pak těžily, čímž účetně vykázaly menší aktivitu.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.