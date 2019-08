Německý průmysl se v červnu propadl o 5,2%, ekonomika by ve 2Q mohla klesnout o 0,1%

Německá průmyslová výroba se v červnu propadla o 5,2 %a zároveň došlo k významné revizi květnových a dubnových dat směrem dolů. Předstihové indikátory již dlouhodobě varují před výraznými problémy v průmyslu , což se nyní projevuje i ve statistických datech. Německý průmysl zaznamenává setrvalý pád již od konce minulého roku. K meziročnímu růstu došlo naposledy v říjnu 2018. Ve druhém čtvrtletí se v porovnání s tím prvním propadla německá průmyslová výroba o 1,9 %. Špatný výsledek bude mít přitom dopad na výkonnost celé ekonomiky v následujícím čtvrtletí se očekává, že mírně poroste. Červnový pokles v průmyslové produkci však může zapříčinit, že by tento propad mohl být ještě významnější.jelikož česká je stou německou výrazně provázána. Nejvíce jsou propojeny skrze automobilový a strojírenský sektor, kde významná část českých firem funguje v roli subdodavatelů pro německé konečné výrobce. Zjednodušeně tedy platí, že když se nepodaří v Číně prodat německé auto, nebude v dohledné době potřeba ani jeho český komponent. Vzhledem k tomu, že Čína začala oslabovat svou měnu, stává se německý dovoz do Číny, stejně jako jakýkoliv jiný, dražším, což může ještě více omezit poptávku po německém zboží.Autor: Eliška Jelínková, analytičkaEditor: Luboš Růžička, analytikTým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.