O2 hlásí za 2Q nižší čistý zisk, je ale nad odhadem

Telekomunikační operátor O2 Czech Republic oznámil dnes před otevřením trhu svoje finanční výsledky za 1. pololetí a 2. čtvrtletí tohoto roku. Společnosti klesl čistý zisk za druhé čtvrtletí meziročně o 5,4 % na 1,37 miliardy korun, je to ale nad tržním odhadem 1,32 miliardy Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za druhé čtvrtletí ale posílil o 13,6 % meziročně na 3,15 miliardy korun. Překonal tak odhad trhu (Reuters), nastavený na 3,02 miliardy.



Konsolidované provozní výnosy za druhé čtvrtletí se zvýšily o 3,6 % na 9,74 miliardy korun.





Pokud jde o čísla za celé první pololetí, čistý zisk klesl o 6,2 % na 2,60 miliardy korun . Společnost to dává do souvislosti se zvýšenými investicemi v minulých letech, které směřovaly především do nákupů exkluzivních sportovních práv, dalšího posílení vlastní mobilní sítě na Slovensku a transformace informačních systémů. Konsolidované výnosy se v prvním pololetí zvýšily meziročně o 2,1 % na 19 miliard Kč . Výnosy rostly v České republice i na Slovensku. Provozní zisk EBITDA vzrostl o více než 12 % na 6,1 miliardy.„Po konsistentním dlouhodobém růstu mobilních služeb se nám podařilo obrátit trend i ve fixních službách a dosáhnout růstu zákazníků vysokorychlostního internetu, což nám pomohlo zvýšit výnosy i v celém fixním segmentu,“ uvedl v prohlášení generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth a upozornil, že za první pololetí letošního roku se počet zákazníků O2 TV zvýšil o více než 40 tisíc a počet zákazníků vysokorychlostního Internetu HD o téměř 14 tisíc."Nárůst počtu zákazníků se již pozitivně projevil v našich výnosech za první pololetí roku 2019, " komentuje podle agentury Reuters finanční výsledky O2 Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti.