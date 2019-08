ISM hlásí další zpomalení průmyslové aktivity v USA

Index nákupních manažerů ISM indikuje momentální kondici výrobního sektoru v USA a za červenec nepotěšil. Namísto očekávaného růstu na 52 se dál sesunul na 51,2 bodu. Čím níž nad neutrálními 50 body, tím slabší expanzi sektoru index ukazuje. Na trhy nové číslo velký efekt nemělo - dolar sice trochu koriguje své zisky, ale výnosy zůstávají na svém a akcie stoupají.



ISM je dost důležitý indikátor na to, aby jeho soustavný pokles během posledního zhruba roku mohl ovlivnit vnímání kondice ekonomiky a s tím i očekávání o měnové politice. Včera se nám dostalo informace, že další snižování sazeb Fedu není zaručeno. Nová data tím nabírají na významu, protože budou spolurozhodovat o tom, zda je nutné dodat ekonomice další podporu. Touto logikou může slabší údaj klidně naladit akcie či dluhopisy pozitivně, ovšem v dnešním případě měly trhy jasný směr už před zveřejněním čísel.





Pokud se podíváme do struktury průzkumu, vidíme, že na poklesu hlavního indexu ISM se podílela nejvíce výroba a zaměstnanost . V obou případech však stále sledujeme mírně pozitivní dynamiku a to samé platí pro nové zakázky, které obnovily aspoň drobný růst.Zatímco číselně průzkum až tak špatně nevypadá, slovní odpovědi zpovídaných firem docela ano. V řadě případů vidíme odkazy na negativní dopad cel, a to v podobě růstu nákladů i opatrnější poptávky. Jako další negativní faktory jsou zmiňovány kurz dolaru , propad poptávky po oceli či utažený trh práce a najdeme i odkazy na problémy Boeingu.