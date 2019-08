Jáč: Úrokové sazby ČNB se v dohledné době měnit nebudou. Pro zbytek letošního roku tak očekávám stabilitu repo sazby na úrovni 2,00 %

Radomír Jáč Radomír Jáč působí na kapitálových trzích již dvacet let, a to s praxí na pozici hlavního analytika v předních investičních bankách a asset management společnostech aktivních na středoevropských trzích. Profesně pokrývá makroekonomický vývoj včetně měnové a rozpočtové politiky, vývoj měnových kurzů či výnosů vládních dluhopisů, především ve středoevropském regionu (včetně české ekonomiky) a v eurozóně. Vystudoval VŠE v Praze se zaměřením na hospodářskou a sociální politiku, ekonomické teorie a finanční trhy. Volný čas dělí mezi své nejbližší, běh a literaturu.

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. nabízí individuálním investorům a institucím komplexní produkty a služby v oblasti kolektivního investování a investičního managementu. Spravuje české podílové fondy vedené v českých korunách a irské investiční fondy nabízené v CZK, EUR a PLN. Nabídku přímých investic individuálních investorů do široké škály podílových fondů doplňuje nabídka produktů pravidelného investování, investičních programů a produktů životního cyklu. Mezi hlavní institucionální klienty patří pojišťovací a zajišťovací společnosti a penzijní fondy a současně obhospodařuje aktiva nejvýznamnějších částí Generali CEE Holding B.V. Společnost působí na trhu od roku 1991 a podle údajů Asociace pro kapitálový trh ČR je největším správcem aktiv v České republice. Její aktiva ve správě přesahují 289 mld. Kč. Řadí se tak mezi vedoucí firmy rovněž v regionu střední a východní Evropy. Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali, nezávislé italské finanční skupiny se silnou mezinárodní působností, která vznikla v roce 1831. Skupina Generali patří mezi přední světové pojišťovny s předepsaným pojistným 70 miliard euro (v roce 2016). Ve více než 60 zemích světa zaměstnává 74 tisíc odborníků. Skupina Generali zaujímá vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v Asii a také v regionu střední a východní Evropy. V 10 zemích tohoto regionu je skupina Generali jedním z předních poskytovatelů pojištění prostřednictvím holdingové společnosti Generali CEE Holding B.V.

Bankovní rada ČNB měla na svém dnešním zasedání k dispozici čerstvou prognózu vývoje české ekonomiky a tento dokument vedl napříč bankovní radou ke sjednocení v názoru, že úrokové sazby by měly zůstat beze změny. ČNB ve své nové prognóze i nadále očekává velmi solidní výkon české ekonomiky : výhled růstu HDP pro letošní i příští rok byl v porovnání s květnovou prognózou dokonce mírně navýšen.Osobně vnímám prognózu růstu HDP na úrovni 2,6 % pro letošní rok a 2,9 % pro rok 2020 jako poměrně dosti optimistickou, neboť předpokládám, že zpomalení růstu globální ekonomiky stáhne k pomalejšímu růstu i českou ekonomiku.Výhled růstu HDP spolu s očekáváním pomalejšího posilování koruny , než co předpokládala předchozí prognóza z počátku května, vedly k navýšení výhledu inflace , kde se projevují i předpokládané změny nepřímých daní. ČNB očekává, že inflace zůstane nad dvouprocentním cílem nejen letos, ale též po většinu roku 2020.K dvouprocentní úrovni by se dle předpokladů centrální banky měla inflace přiblížit až v samotném závěru roku 2020.Výše uvedený pohled na tuzemskou ekonomiku, jenž se nese v optimističtějším náhledu na pravděpodobný růst HDP a v mírném navýšení očekávané úrovně inflace , se ale střetává s předpoklady ohledně vnějšího vývoje.Čerstvá prognóza ČNB pracuje s předpokladem slabšího růstu výrobních cen v eurozóně, než co čekala květnová prognóza, a především se snížila očekávaná úroveň eurových úrokových sazeb (EURIBOR), jež se propadla dále hlouběji do záporných hodnot.Právě růst ekonomik našich hlavních obchodních partnerů, což je fakticky eurozóna, byl na dnešní tiskové konferenci několikrát zmíněn jako riziko, jež může vést ke slabšímu růstu české ekonomiky a tedy i k nižší než aktuálně očekávané inflaci Aktuální prognóza doporučuje, aby ČNB prakticky hned teď mírně zvýšila své úrokové sazby a v prvním pololetí roku 2020 pak přistoupila k jejich snížení.Bankovní rada se rozhodla tuto doporučenou trajektorii úrokových sazeb „vyhladit“ a ponechat je beze změny, což je ostatně stejný přístup, jakým reagovala na obdobné vyznění prognózy z letošního května.Pokud se budou zhoršovat zprávy z ekonomiky eurozóny a z globální ekonomiky obecně, tak poroste pravděpodobnost, že ČNB ke snížení svých sazeb skutečně přikročí.Takový krok bych ale čekal nejdříve v prvním pololetí roku 2020.Podíváme-li se však na výhled inflace české ekonomice , tak v tomto ohledu ČNB nemá důvod své úroky snižovat.Alfou a omegou pro další kroky ČNB tak budou především zprávy o situaci v západoevropských ekonomikách a s nimi spojené kroky Evropské centrální banky.Můžeme se dočkat situace, že ČNB příštích dvanáct měsíců své úroky měnit nebude a tato pauza se může protáhnout na celý rok 2020. Koruna nicméně v reakci na tiskovou konferenci ČNB mírně oslabila.Důvodem je zřejmě to, že pro zvýšení úrokových sazeb nyní již žádný člen bankovní rady ruku nezvedl a bankovní rada vnímá rizika nové prognózy jako mírně protiinflační.