Polská inflace překvapivě zrychlila (Komentář)

Polská spotřebitelská inflace navzdory očekáváné stabilitě meziročně zrychlila o tři desetiny procentního bodu na 2,9 %, což je nejvyšší hodnota od konce roku 2012. Zároveň se také dostává čtyři desetiny nad inflační cíl tamní centrální banky, která od začátku roku 2015 ani jednou své úrokové sazby nezměnila. Vyšší inflace však nahrává k dřívějším krokům bankovní rady, než se ještě nedávno mohlo zdát. Minimálně tři členové desetičlenné rady se obávají nepřiměřeného růstu cen. Sám guvernér Adam Glapinski to však jako důvod ke zvyšování sazeb nevidí a podle jeho slov zůstanou sazby beze změny až do konce jeho mandátu v roce 2022. Jako hlavní důvody uvádí zpomalování globální ekonomiky a uvolňování měnové politiky Fedu a ECB. My však nepředpokládáme, že by se v tomto roce našla většina pro zvýšení úrokových sazeb.

Polský zlotý reagoval na dnešní statistiku jen mírným posílením a v závěru dne se obchoduje na úrovni 4,293 PLN/EUR