ECB v červenci: Holubice ano, akce spíše ne

Klíčovou událostí dnešního dne bude zasedání Evropské centrální banky. Trhy již v podstatě jednomyslně věří, že příští krok Rady guvernérů ECB bude vést k více akomodativní měnové politice. Otázkou však je, kdy k němu dojde. Bude to již dnes, nebo si Draghi a spol. počkají na září?

Oslabující inflační očekávání ve spojení s dalšími zhoršujícími se čísly, kde byl v rámci posledních dní nejzvučnější pokles nálady německých průmyslníků na historické minimum, sice nabádají k urychlené akci, ECB však dává historicky přednost pomalejšímu postupu. Z toho důvodu by si Rada guvernérů mohla chtít posečkat na další data, včetně HDP za druhý kvartál a čísel ohledně inflace a průmyslu, která by jim mohla pomoci při následné formulaci potenciálních zásahů.

Spolu s ekonomickými daty souvisí i nová prognóza, která vyjde v září. ECB má ve zvyku oznamovat úpravy své měnové politiky obvykle spolu s aktualizovaným výhledem. I proto by se zářijový termín mohl jevit jako pravděpodobnější.

Spojení větší várky dat a nové prognózy by centrální bance mohlo být příjemnější i proto, že vedle očekávaného snížení úrokových sazeb jsou ve hře další možné kroky. Pokles depozitní sazby ještě více do záporu by například mohl být spojen s „kompenzačním“ opatřením ve prospěch evropských bank. V tomto směru se dlouhodobě hovoří o odstupňovaném úročení přebytečných rezerv, které banky drží u ECB. Spolu s tím se spekuluje o další verzi programu QE, pravděpodobně v modifikovanější podobě, aby nedošlo na to, že by centrální banka v podstatě neměla co nakupovat.

ECB může chtít rovněž počkat na Fed (na jeho zasedání dojde příští týden). I ten evidentně směřuje k mnohem více akomodativní měnové politice, a to v podobě (preventivně) nižších úrokových sazeb. Trhy v tomto směru sází na úrokový cut o velikosti 25 bazických bodů, není tomu však tak dávno, kdy byly odhady mnohem agresivnější. Pokud by se Fed nakonec rozhodl jednat razantněji, oslabení dolaru, a tedy potenciálně silnější euro oproti současnému spotu, by ve výsledku přispělo k utažení evropských měnových podmínek, což z pohledu ECB není v tuto chvíli zcela žádoucí. Tento scénář však nečekáme.

V neposlední řadě je potřeba vzít v potaz očekávání trhu. V rozhodování ECB hrají sice největší roli data, predikce finančních trhů, částečně již začleněná v cenách evropských aktiv, však nemůže být zcela ignorována. Před včerejším vydáním evropských měkkých indikátorů z oblasti průmyslu činila pravděpodobnost snížení úroků v červenci necelých 45 %, v září pak více než 50 %. Horší výsledky indexů PMI však těmito čísly zamíchaly. Aktuálně vidíme, že v případě depozitní sazby jsou sázky téměř 50:50. I tak bychom si v otázce úrokové cutu přiklonili až k září.

Z našeho pohledu si guvernér ECB Draghi dnes připraví půdu pro budoucí uvolnění měnové politiky. Vsadili bychom si na změnu forward guidance jasně naznačující, že příštím krokem bude snížení sazeb. Vedle toho očekáváme holubičí rétoriku, dle které bude evidentní, že u úroků centrální banka neskončí. V návaznosti na to můžeme čekat, že euro – i přes pokles z posledních dní – ještě dále oslabí, a to směrem k supportu kolem 1,1100 EURUSD.

Pokud by však ECB přistoupila k akci a trhy překvapila snížením depozitní sazby o 10 bodů, a nadto i představením dodatečného kroku v podobě nového kola QE či odstupňovaného úročení rezerv (na obojí naráz zřejmě nedojde), pod tlak by se mohla dostat úroveň 1,10000 EURUSD. Jisté je, že short eura je v poslední době oblíbenou sázkou mezi fondy. Stejně tak je patrný posun u opčního zajištění prostřednictvím strategie risk reversal. V tomto týdnu se ukazatel, který se poslední měsíc držel v kladných číslech (převaha call opcí EURUSD nad put opcemi), ponořil do záporu (převaha put opcí nad call). To značí, že se tržní subjekty začaly více zajišťovat proti potenciálnímu oslabení evropské měny skrze put opce daného páru.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1134 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,70 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1110 do 1,1170 EURUSD.*

Kurz koruny vůči euru se během včerejšího dne vymanil z letargie a mírně se posunul necelé dva haléře nad hranici 25,50 EURCZK. Posílení vykazovaly i další měny regionu jako polský zlotý a maďarský forint. To by mohlo být důkazem, že část trhu věří v uvolnění měnové politiky ECB, a proto sází na o něco silnější měny oblasti CEE.

Na domácí měnu neměl větší vliv komentář člena bankovní rady ČNB Aleše Michla. Podle něj existuje prostor pro delší období stabilních úrokových sazeb. To by podle Michla měla potvrdit i aktualizovaná prognóza centrální banky zveřejněná na srpnovém zasedání. Ta by totiž dle centrálního bankéře měla ve své podstatě vyznít obdobně jako ta předchozí, tedy květnová.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Do vývoje kurzu by tak nejvíce mohlo zasáhnout zasedání ECB. Vidina nižších evropských sazeb projevující se ve výhledu většího úrokového diferenciálu by – v kombinaci se stále relativně solidními domácími daty – mohla koruně pomoci k mírně silnějším hodnotám. Otázkou však je, zda se někteří investoři spolu s možným výprodejem eura nerozhodnou odprodat také měny regionu střední a východní Evropy a následně se přesunout například k mnohem větším high yielders v rámci rozvojových trhů. To by naopak domácí měně mohlo uškodit.

Z historického vývoje víme, že domácí měna má tendence testovat zejména „kulaté“ hodnoty kurzy. To by znamenalo, že v případě posílení bude příští klíčovou hodnotou 25,50 za euro. Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,51 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,50 až 25,57 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,85 až 23,00 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.