Konkurenční boj bank hypoteční trh nerozhýbal, stále je níže než loni

Jasným viníkem tohoto stavu jsou centrální bankéři a jejich nesmyslné zásahy do fungujícího trhu. Po makroekonomických hrátkách s neúměrně protahovaným oslabováním koruny se pustili do destrukce komerčních půjček na bydlení. Pokud bylo jejich plánem odstřihnout velkou část lidí od vlastního bydlení, tak se jim to bohužel podařilo. Těmi poškozenými jsou hlavně domácnosti, které už na hypotéku nedosáhnou. Jde o tisíce domácností a tedy desítky tisíc lidí.

Přesně to dokládají právě aktuální čísla z hypotečního trhu. Zatímco loni se v prvním pololetí uzavřelo celkem 49 tisíc hypoték, letos jich banky sjednaly jen 36 874. Jen letos se tak nedostalo už na více než 12 000 potenciálních klientů.

Východiska z této tristní situace jsou dvě: krátkodobé a dlouhodobé. Za prvé by měla centrální banka okamžitě opustit pomýlenou politiku vměšování se do obchodního vztahu mezi komerční bankou a klientem a zrušit svá destruktivní nařízení týkající se hypoték. České banky mají sofistikované systémy, jak ohodnotit žadatele o úvěr, což vede k tomu, že mají jeden z nejmenších podílů úvěrů v selhání z celé EU. Zcela nesmyslná je v tomto světla snaha získat tyto pravomoci ze zákona. Kam by posílení pravomocí ČNB vedlo, vidíme nyní až moc jasně.

Podstatnějším způsobem, jak zvýšit dostupnost vlastního bydlení, je odblokovat zaseknutý proces povolování nových staveb a umožnit co nejrychlejší a rozsáhlou bytovou výstavbu. Jen v Praze na povolení čekají desítky tisíc nových bytů, mnohé už dlouhé roky. Jejich příliv na trh zcela jistě povede k tomu, že se opět objeví cenově dostupné byty levnější než sto tisíc korun za metr čtvereční. Jako je například náš projekt Ekorezidence Hodkovičky. Bohužel však jde jen o malé plácnutí do vyloveného rybníku nabídky nových bytů. Změna trendu nestavění na výraznější podporu bytové výstavby je ale běh na dlouhou trať. Vyběhnout na ni jsme však měli už předevčírem, zůstat stát zamrznutí na startu do nekonečna nelze.

RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.