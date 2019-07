AUD roste v reakci na data z trhu práce, BoK překvapila s snížením sazeb

Je zjevné, že rozhodnutí korejské centrální banky dnes patří mezi významnější fundamenty, když banka překvapivě snížila sazby o 25 bazických bodů. Ty se nyní dostávají na 1,5 %, což je jen 25 bazických bodů nad historickým minimem. Centrální banka upozornila na horší výhled pro růst HDP a zároveň snížila výhled pro inflaci na letošní rok. Korejská ekonomika by podle CB měla růst o 2,2 % (původně čekala 2,5 %), zatímco ceny by měly růst o 0,7 % (původně 1,1 %). V doprovodném komentáři banka uvedla, že je nezbytné podepřít ekonomiku a dodala, že japonské obchodní restrikce vůči korejskému exportu by mohly mít na další růst domácí ekonomiky výrazný dopad. Jednalo se o první snížení sazeb od roku 2016.