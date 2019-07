Tempo růstu průmyslových cen začalo klesat

Díky poklesu cen ropy klesly ceny průmyslových výrobců v červnu více, než se čekalo. Meziměsíčně totiž klesly o -0,7 %, což znamenalo meziroční růst na 2,5 %. Trh přitom očekával meziměsíční pokles o 0,1 % a meziroční růst o 3,3 %

Tempo růstu průmyslových cen tedy začalo klesat, což by mělo vést i k nižší inflaci. Současně to podporuje realitu relativně nízkých výnosů českých státních dluhopisů. Jsou-li při současném růstu výrobních cen investoři ochotni investovat do desetiletých českých státních dluhopisů s výnosem okolo 1,4 % (0,6 % pod repo-sazbou ČNB), něco je špatně.

Buď ceny v dohledné době klesnou a zůstanou nízké, což povede k poklesu sazeb, nebo jsou investoři příliš optimističtí, ceny dluhopisů příliš vysoké a jejich výnosy moc nízké. Podle dnešních dat se zdá, že se konečně začíná vyplňovat první scénář. Výrobní ceny se ze sedmiletého maxima začínají sunout dolů, a to je dobrá zpráva pro dluhopisové investory.

Zdroj: Michal Špaček, Portfolio manažer NN Investment Partners