Okénko trhu: Za celý 2019 očekáváme vyrovnanou bilanci běžného účtu

Výsledek běžného účtu platební bilance v květnu pozitivně překvapil, když skončil přebytkem 11,2 mld. Kč. Saldo běžného účtu bylo tradičně příznivě ovlivněno přeshraničním obchodem, který vykázal převis vývozů nad dovozy v hodnotě téměř 43 miliard. To v předstihu signalizoval už výsledek zahraničního obchodu, který skončil v květnu o 17 mld. lepším výsledkem oproti stejnému měsíci loňského roku, i přes to, že exportéři jsou vystaveni nepříznivé zahraničí ekonomické situaci. Bilance běžného účtu byla naopak negativně ovlivněna odlivem důchodů z přímých i portfoliových investic a to v úrovních -33,6 mld. resp. -3,7 mld. Kč. Vlivem příznivějších květnových údajů se saldo běžného účtu v úhrnu za posledních 12 měsíců drží v kladných číslech. Za celý rok 2019 nicméně očekáváme přibližně vyrovnanou bilanci běžného účtu, což odpovídá meziročnímu zhoršení přibližně o patnáct miliard Kč. V druhé polovině roku se do ní podle našeho odhadu bude negativně promítat vliv slábnoucí poptávky po českém zboží v zahraničí i vyšší odliv dividend do zahraničí. Celý komentář naleznete zde: https://bit.ly/2JG8xVL



Růst čínského hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí zpomalil o dvě desetinky na 6,2 % a je tak nejpomalejší za posledních téměř třicet let. Kromě strukturálních problémů čínské ekonomiky stojí za horším výsledkem i obchodní spory se Spojenými státy, které snižují domácí i zahraniční poptávku. Naopak poslední měsíční data z čínské ekonomiky přináší více optimizmu. Maloobchodní tržby zaznamenaly v červnu meziroční nárůst o téměř 10 % a průmyslová produkce za totéž období předčila očekávání trhu o více než procentní bod, když vzrostla o 6,3 %. Některé asijské akciové indexy zareagovaly na pozitivní měsíční data připsáním zisků. Třebaže se čínská vláda snaží všemožnými opatřeními podpořit domácí ekonomiku (snížení daní, nižší bankovní minimální rezervy), negativní vliv obchodních sporů bude i nadále brzdou čínského hospodářského růstu. V jednáních s USA však zatím nebylo dosaženo pokroku a podpis budoucí obchodní smlouvy se zatím zdá v nedohlednu.



Vývoj na devizovém trhu je vesměs nezajímavý, koruna se již od čtvrtka pohybuje poblíž úrovně EUR/CZK 25,6. Dolar se po pátečním vzestupu a pádu pohybuje na úrovni EUR/USD 1,127.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.